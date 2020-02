Telltale Games работает над продолжением игры Tales from the Borderlands

Ожидается, что продолжение Tales from the Borderlands станет следующим большим проектом студии после The Wolf Among Us 2.

По слухам, студия Telltale Games начала работу над продолжением игры Tales from the Borderlands. Об этом сообщает Comicbook. Новостью поделился тот же пользователь Reddit, который раскрыл информацию о разработке The Wolf Among Us 2 еще до официального анонса. Ожидается, что продолжение Tales from the Borderlands станет следующим большим проектом студии после The Wolf Among Us 2, выход которой состоится не ранее 2021 года. Tales from the Borderlands - это графическая приключенческая игра, которая вышла в 2014 году на различных платформах. Игра разделена на эпизоды, где принятые игроком решения оказывают влияние на сюжет и отношения с другими персонажами. Напомним, компания PlatinumGames за несколько часов собрала на Kickstarter больше миллиона долларов на ремастер приключенческой игры The Wonderful 101.

