Тираж The Last of Us Part II превысил 4 миллиона копий

Игра стала самым быстро продаваемым эксклюзивом PlayStation 4.

За три дня с момента релиза The Last of Us Part II разошлась тиражом более 4 млн копий.

Таким образом игра стала самым быстро продаваемым эксклюзивом PlayStation 4, говорится в официальном блоге Sony.

Студия Naughty Dog выразила благодарность всем игрокам, которые помогли The Last of Us Part II добиться столь высоких продаж.

Ранее геймдиректор Нил Дракманн в интервью подкасту Kinda Funny рассказал, что у игры не будет дополнений или другого загружаемого контента.

"Никаких планов в отношении DLC у нас нет", - сказал он.

Дракманну также задали вопрос относительно мультиплеерного режима игры, о котором ранее ходили слухи. Дракманн ушел от ответа, так и не прояснив ситуацию

Стоит отметить, что у первой части The Last of Us был мультиплеерный режим "Противостояние" и сюжетное дополнение под названием The Last of Us: Left Behind, которое рассказывало о событиях, происходивших до игры.

Напомним, ранее авторы The Last of Us Part II рассказали о сюжете, персонажах и о другом финале сиквела. Планировалось, что сюжет игры будет длиннее. Изначально обе героини - Элли и Эбби - должны были прожить в Сиэтле по пять дней вместо трех.

