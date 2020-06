"У Джоэла была девушка, а концовка игры была другой": разработчики о создании The Last of Us Part II

Авторы нашумевшей игры рассказали о сюжете, персонажах и о другом финале сиквела.

Сюжет The Last of Us Part II должен был быть длиннее. Изначально обе героини – Элли и Эбби должны были прожить в Сиэтле по пять дней вместо трех.

Об этом в интервью порталу IndieWire рассказал творческий руководитель Naughty Dog Нил Дракманн и сценаристка игры Хэлли Гросс. Разработчики откровенно поговорили о The Last of Us Part II. УНИАН выбрал самые интересные подробности об игре.

Дальше в тексте будут присутствовать спойлеры.

Как сообщил Нил Дракманн, в процессе разработки много контента пришлось вырезать. В начале игры была целая сцена охоты на кабана. Ее даже записали с участием Эшли Джонсон (актриса, сыгравшая Элли), но впоследствии вырезали. Однако самого кабана можно встретить в игре. Также по задумке разработчиков, Элли, должна была попасть на остров Серафитов, где «спустилась бы на еще более глубокие круги ада».

Кроме того, в одной из версий сценария у Джоэла была девушка, а финал игры был другой. К слову, создав игру уже на 50% разработчики все еще были уверены, что Элли убьет Эбби в конце, а цикл насилия прервет другой персонаж. Однако в итоге от этой идеи было решено отказаться.

Авторы игры также рассказали про важность флешбеков в повествовании The Last of Us Part II.

«Мы знали, что не будем проводить много времени с Джоэлом в начале игры, поэтому нам нужно было вставить флешбеки, чтобы показать, как развивались отношения Джоэла и Элли. При этом важно было показать, что эти воспоминания не были совсем уж «сладкими», – говорит Дракманн.

В одном из воспоминаний игрокам показали, как Элли узнала, что Джоэл принял решение спасти ее, вместо того, чтобы дать врачам создать вакцину от инфекции.

«Джоэл принял решение за Элли, и теперь ей приходится разбираться с его последствиями», – подчеркнул Дракманн.

Еще флешбеки помогали рассказывать о чувствах Элли и давать контекст их действиям.

«Собирая эти детали мы углубляем персонажа, который почти не говорит о своих чувствах. Мы переживем их через ее воспоминания, пока она двигается по сюжету. Это дает контекст для ее мотивации», – отметила сценаристка Хэлли Гросс.

Нил Дракманн также рассказал, как актеры помогали редактировать сценарий. В пример он привел сцену убийства Джоэла.

«В первой версии этой сцены Элли удерживали силой, она смотрела на Джоэла, и у нас появилась идея: «а что, если его мозг настолько сильно уничтожен, что в этот момент он говорит только одно слово — Сара (дочь Джоэла)». Казалось, что это будет сильно, но потом Трой Бейкер (актер, который сыграл Джоэла) сказал: «Я не думаю, что он должен говорить хоть что-то». Мы сняли две версии сцены, и он оказался прав. Его версия была мощнее», – рассказал творческий руководитель Naughty Dog.

Разработчики объяснили концовку игры и решение Элли покинуть дом, чтобы все-таки отыскать Эбби. Авторы подчеркнули, что на этом этапе героиней двигало не чувство мести. По словам сценаристки Хэлли Гросс, это был своего рода посттравматический синдром, с которым Элли решила справится только одним способом – завершить начатое.

«Это уже вопрос психического здоровья и выживания в депрессивном состоянии, нежели правосудие для Эбби или нехватка Джоэла. Она думает: «Я не знаю, как можно быть человеком дальше», – отметила Гросс.

Напомним, экшн The Last of Us Part II вышел 19 июня на PlayStation 4. Игра получила смешанные отзывы. На агрегаторе Metacritic у второй части The Last of Us 95 баллов от критиков и 4,1 балл от игроков на основе рекордных 64 тысяч обзоров.

