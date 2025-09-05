Subnautica 2 стала самой желаемой игрой в Steam / Фото - Unknown Worlds

Hollow Knight: Silksong наконец вышла, и тем самым лишилась своего вечного титула лидера списка самых желаемых игр Steam. Теперь лидером стала Subnautica 2, но ждать её придётся долго - релиз в раннем доступе намечен лишь на 2026 год.

История вокруг проекта не такая безоблачная. Этим летом студия Unknown Worlds и её издатель Krafton сцепились из-за управленческих решений, и конфликт дошёл до суда

Оригинальный создатель игры утверждает, что Krafton уволила руководство Unknown Worlds, чтобы не выплачивать премию в размере 250 миллионов долларов. Сам издатель отрицает эти обвинения, заявляя, что увольнение произошло из-за того, что креативный директор потерял интерес к проекту и пытался выпустить Subnautica 2 в недоделанном виде.

Топ-10 самых желаемых игр Steam

  1. Subnautica 2
  2. Deadlock
  3. Borderlands 4
  4. Battlefield 6
  5. Light No Fire
  6. ARC Raiders
  7. Arena Breakout: Infinite
  8. Dying Light: The Beast
  9. Slay the Spire 2
  10. ARK 2

Ранее мы рассказывали, что Steam "упал" после выхода Hollow Knight: Silksong, а одновременный онлайн проекта достиг 500 тысяч человек.

Кроме того, оказывается создатель Stardew Valley озвучил персонажа в Hollow Knight: Silksong, но не признаётся кого. Эрик Барон не хочет портить сюрприз игрокам.

