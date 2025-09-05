Релиз Subnautica 2 в раннем доступе запланирован на 2026 год.

Hollow Knight: Silksong наконец вышла, и тем самым лишилась своего вечного титула лидера списка самых желаемых игр Steam. Теперь лидером стала Subnautica 2, но ждать её придётся долго - релиз в раннем доступе намечен лишь на 2026 год.

История вокруг проекта не такая безоблачная. Этим летом студия Unknown Worlds и её издатель Krafton сцепились из-за управленческих решений, и конфликт дошёл до суда.

Оригинальный создатель игры утверждает, что Krafton уволила руководство Unknown Worlds, чтобы не выплачивать премию в размере 250 миллионов долларов. Сам издатель отрицает эти обвинения, заявляя, что увольнение произошло из-за того, что креативный директор потерял интерес к проекту и пытался выпустить Subnautica 2 в недоделанном виде.

Видео дня

Топ-10 самых желаемых игр Steam

Subnautica 2 Deadlock Borderlands 4 Battlefield 6 Light No Fire ARC Raiders Arena Breakout: Infinite Dying Light: The Beast Slay the Spire 2 ARK 2

Ранее мы рассказывали, что Steam "упал" после выхода Hollow Knight: Silksong, а одновременный онлайн проекта достиг 500 тысяч человек.

Кроме того, оказывается создатель Stardew Valley озвучил персонажа в Hollow Knight: Silksong, но не признаётся кого. Эрик Барон не хочет портить сюрприз игрокам.

Вас также могут заинтересовать новости: