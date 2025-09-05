Hollow Knight: Silksong наконец вышла, и тем самым лишилась своего вечного титула лидера списка самых желаемых игр Steam. Теперь лидером стала Subnautica 2, но ждать её придётся долго - релиз в раннем доступе намечен лишь на 2026 год.
История вокруг проекта не такая безоблачная. Этим летом студия Unknown Worlds и её издатель Krafton сцепились из-за управленческих решений, и конфликт дошёл до суда.
Оригинальный создатель игры утверждает, что Krafton уволила руководство Unknown Worlds, чтобы не выплачивать премию в размере 250 миллионов долларов. Сам издатель отрицает эти обвинения, заявляя, что увольнение произошло из-за того, что креативный директор потерял интерес к проекту и пытался выпустить Subnautica 2 в недоделанном виде.
Топ-10 самых желаемых игр Steam
- Subnautica 2
- Deadlock
- Borderlands 4
- Battlefield 6
- Light No Fire
- ARC Raiders
- Arena Breakout: Infinite
- Dying Light: The Beast
- Slay the Spire 2
- ARK 2
Ранее мы рассказывали, что Steam "упал" после выхода Hollow Knight: Silksong, а одновременный онлайн проекта достиг 500 тысяч человек.
Кроме того, оказывается создатель Stardew Valley озвучил персонажа в Hollow Knight: Silksong, но не признаётся кого. Эрик Барон не хочет портить сюрприз игрокам.