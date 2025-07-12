История с увольнением руководства Unknown Worlds, разработчиков Subnautica 2, продолжает обрастать скандальными подробностями. Сооснователь студии Чарли Кливленд подтвердил на Reddit, что подал в суд на издателя Krafton.
Пост появился вскоре после того, как Krafton выпустила довольно жёсткое официальное сообщение. В нём утверждается, что Кливленд и Макс Макгуайр бросили свои обязанности и оставили игру на этапе, не соответствующем стандартам раннего доступа.
Компания также отметила, что глубоко разочарована и ощущает предательство со стороны бывшего руководства.
Кливленд, в свою очередь, заявил, что Subnautica 2 полностью готова к запуску в раннем доступе, и в качестве ответа на обвинения подтвердил, что команда уже подала иск против издателя:
"Подавать в суд на многомиллиардную компанию - явно не было в моём списке жизненных целей. Но это нужно исправить. Subnautica - дело всей моей жизни, и я никогда бы добровольно не бросил ни игру, ни команду".
Также он прокомментировал слухи о 250-миллионном бонусе, 90% которого, по данным Krafton, должны были получить уволенные руководители. По словам Кливленда, никто из них не собирался забирать деньги себе: "Идея, что мы хотели оставить всё себе - неправда. Мы всегда делились прибылью с командой, и так будет с бонусом тоже. Разработчики заслужили это своими усилиями".
Ранее мы рассказывали, что фанаты Subnautica "устроили бойкот" сиквелу. Поклонники серии осудили издателя Krafton за увольнение оригинальных создателей игры.