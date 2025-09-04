Steam 'упал' после выхода Hollow Knight: Silksong – фанаты ждали ее больше 6 лет

Долгожданная метроидвания доступна на всех актуальных платформах за $20.

Долгожданная метроидвания Hollow Knight: Silksong вышла спустя чуть более шести лет после анонса. Игра доступна на всех актуальных платформах за $20 или 415 гривен в украинском Steam.

Игровое сообщество настолько сильно ждало игру, что даже Steam временно упал. Судя по всему, это произошло из-за отсутствия предзагрузки до релиза. Игра стала одновременно доступна для всех, в том числе обозревателей.

Напомним, в новой части серии Hollow Knight главной героиней стала Хорнет, принцесса и защитница Халлоунеста, которую знают фанаты первой части. В Silksong ее похищают и увозят в удивительное королевство Фарлум, где поджидают опасности и испытания.

Вам предстоит сражаться с разнообразными противниками, используя уникальные способности и оружие. По словам разработчиков из студии Team Cherry, в Silksong представлено более 200 типов врагов и свыше 40 боссов.

Музыку для Silksong написал Кристофер Ларкин – композитор оригинальной игры.

УНИАН рассказывал, что как минимум три студии отложили премьеру своих игр, чтобы избежать конкуренции с Hollow Knight: Silksong. Некоторые даже "переехали" на 2026 год вместо сентября 2025-го.

