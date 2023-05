Они стартуют через несколько месяцев.

В конце апреля издание Redanian Intelligence со ссылкой на собственные источники сообщило, что съемки второго сезона сериала The Last of Us начнутся осенью текущего года. А недавно эту информацию частично подтвердили создатели сериала.

Шоураннер экранизации Крейг Мазин и соруководитель Naughty Dog, глава разработки двух частей TLoU Нил Дракманн посетили панель Deadline FYC House. Они пообщались с фанатами и ответили на вопросы. Один из них касался начала съемок второго сезона сериала.

На это Дракманн заявил: "До старта остались месяцы, а не годы". То есть производство начнется примерно в период с августа по ноябрь, что в целом совпадает с информацией Redanian Intelligence. Журналисты также сообщали о возможных корректировках сроков старта съемок.

Видео дня

Что известно о втором сезоне The Last of Us

Продолжение шоу анонсировали еще до завершения первого сезона. Оно будет посвящено событиям The Last of Us Part II.

Съемки пройдут в Канаде: на территории Британской Колумбии и Ванкувера. Об этом объявили на часовой панели, посвященной шоу, в рамках NAB в Лас-Вегасе.

Педро Паскаль и Белла Рамзи вернутся к ролям Джоэла и Элли в новом сезоне. О других актерах пока ничего неизвестно.

В феврале Паскаль сообщил о возможном старте съемок до конца 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: