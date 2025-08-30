Йохан Пилестедт сделал Magicka вместе с группой друзей ещё когда был студентом.

Разработчики Helldivers 2 из Arrowhead пока не раскрывают, чем будут заниматься в будущем, но креативный директор Йохан Пилестедт рассказал, что хотел бы вернуться к серии Magicka, хоть эта идея и пугает его.

Пилестедт отметил, что Magicka создавалась в уникальных условиях - разработчики были ещё студентами и жили вместе, и юмор игры строился на этих взаимодействиях. Он добавил, что однажды хотел бы вернуться к этому проекту, но пока не готов.

Тем временем Пилестедт поблагодарил сообщество Helldivers за поддержку новых игроков после запуска игры на Xbox. Он также упомянул, что лично курирует направление следующей игры студии.

Magicka остаётся частью Arrowhead - её изометрическая кооперативная система с экспериментами над комбинациями заклинаний перекочевала в Helldivers 2 через систему Stratagems.

Magicka 2 вышла в 2015 году, но была создана другой студией - Pieces Interactive, которая закрылась в прошлом году после слабого релиза Alone in the Dark.

