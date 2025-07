Helldivers 2 доберется до консолей Microsoft спустя 1,5 года после выхода на ПК и PlayStation 5.

Один из лучших коопера­тивных шутеров прямо сейчас, Helldivers 2, выйдет на Xbox Series X|S – об этом сообщили на официальном стриме от разработчиков Arrowhead Game Studios. Релиз состоится уже 26 августа.

Таким образом, игра доберется до Xbox спустя 1,5 года после выхода на ПК и PS5. Предзаказы уже стартовали. Базовое издание обойдется в $40 (~1700 грн), а вот расширенное (Super Citizen Edition) – в $60 (2500 грн).

Известно, что за порт игры на Xbox Series отвечает студия Nixxes Software. Она, в том числе, была ответственная за порты на ПК The Last of Us 2, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima Director's Cut, Horizon Zero Dawn и Ratchet & Clank: Rift Apart.

Helldivers 2 станет первой игрой Sony, добравшейся до платформы Microsoft. Ранее несколько бывших консольных эксклюзивов PlayStation уже выходили на Xbox Series. Например, это Death Stranding и Final Fantasy 16. Но в этом случае Sony впервые сама выступает издателем, отмечает Eurogamer.

Helldivers 2 также стал первым проектом от Sony, выпущенный одновременно на ПК и PS5. Игра про космических десантников и огромных жуков покорила игроков и стала самым популярным PlayStation-релизом в Steam. Многие отмечают, что получают от нее искренние эмоции, схожие с теми, что когда-то дарила Left 4 Dead.

Примечательно, что в тот же день, 26 августа 2025-го, Microsoft выпустит Gears of War: Reloaded, в том числе на PS5. Таким образом популярная серия шутеров впервые станет доступна PlayStation-геймерам.

