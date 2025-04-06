На этой неделе битва при Malevelon Creek отметила год.

Игрок в Helldivers 2 воссоздал легендарную локацию Malevelon Creek в Minecraft. Так он решил отметить годовщину крупнейшего сражения на джунглевой планете, где автоматоны шли волнами, а хеллдайверы держали оборону до последнего.

Автором постройки стал ютубер Red Monster Thing. На днях он выложил видео с обзором карты, в которой воссоздал и атмосферу, и объекты, и даже цветовую палитру Creek. Фиолетовые деревья, дымчатый воздух, сумеречный свет и густая растительность - всё, за что фанаты прозвали локацию "роботизированным Вьетнамом".

На карте есть фабрики автоматонов, турели, подавители сигнала и гигантские детекторные башни. В небе зависли корабли-десантники, спускающие в бой новых врагов. На орбите можно разглядеть суперразрушители Хеллдайверов, и даже внутренняя часть одного из них детально проработана - со стоящим в ангаре "Пеликан-1".

Видео дня

Скин хеллдайвера для Minecraft сделал другой автор - Dr_Martex, его можно скачать отдельно. А вот саму карту Red Monster Thing пока не выкладывает. По его словам, он готов поделиться ею бесплатно, но только после того, как на его YouTube-канале наберётся 1000 подписчиков. Сейчас у него около 350.

Ранее мы рассказывали, что игрок сделал в Minecraft полноценный компьютер, который считает последовательность Фибоначчи. Система получила 2 КБ оперативной памяти и 32-битную архитектуру.

Вас также могут заинтересовать новости: