Хотя Sony определенно понемногу отказывается от идеи эксклюзивности.

Playstation выпустила Helldivers 2 на Xbox, и эксперимент оказался более чем удачным. Всего за шесть дней продажи на консоли Microsoft перевалили за миллион, обогнав результаты на PS5 за аналогичный срок.

На этом фоне начали говорить о том, что Sony может пустить на Xbox и другие свои игры, включая флагманы вроде God of War или The Last of Us.

Однако, по данным инсайдера Джеза Кордена из Windows Central, Microsoft не верит, что это случится в ближайшее время. Sony пока не готова делиться главными франшизами с прямым конкурентом, максимум речь может идти о проектах второго эшелона.

При этом успех Helldivers 2 показывает, что стратегия мультиплатформы работает, и у Sony теперь есть повод задуматься о релизах "день в день" на разных системах.

Ранее мы рассказывали, что Playstation собирается выпускать свои игры на Xbox и Nintendo Switch. Sony открыла вакансию на позицию старшего директора по мультиплатформе и работе с партнёрами.

Кроме того, недавно инсайдер MAGG заявил, что один из первых эксклюзивов Playstation 5 - Returnal - готовится к выходу на Xbox. При этом Sony за продажи Returnal на Xbox хочет больший процент, чем обычно, говорит MAGG.

