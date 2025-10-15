Если вовремя не заменить документ, то вас не пропустят пограничники.

Для пересечения границы украинцам нужен загранпаспорт, но документ должен быть оформлен по правилам. Если паспорт просрочен или в нем есть ошибки, то вас не пропустят за границу. Чтобы избежать такой проблемы, стоит заранее проверить бумаги.

Как продлить срок действия загранпаспорта в Украине и кому это надо сделать

Подробности о правилах перевыпуска документа публикует Министерство иностранных дел. Заграничный паспорт детям до 16 лет выдают на 4 года, а детям старше 16 и взрослым - на 10 лет. Оформить его в Украине можно в отделениях миграционной службы, а за границей - в дипломатических учреждениях и консульских центрах.

В министерстве назвали пять категорий украинцев, которым обязательно нужно перевыпустить или продлить документ. Это требуется в таких случаях:

если заканчивается срок действия загранпаспорта Украины;

если изменилась личная информация (например, фамилия или написание имени латиницей);

если в паспорте есть ошибки;

если документ поврежден;

если он украден или потерян.

О том, что делать если заканчивается срок загранпаспорта Украины, описано на сайте Дія. Вам нужно обратиться в учреждения, где получали документ, и подать заявление на его продление. В случае детей за них это делают родители. Услуга бесплатна, но сроки предоставления во время войны могут затягиваться.

Важно помнить, что нет правила о том, сколько действует загранпаспорт после окончания срока. Такой документ уже недействителен. Более того, пограничники страны назначения могут не пропустить вас, если до указанной конечной даты осталось меньше 6 месяцев. Поэтому паспорт лучше перевыпустить заранее, чтобы не иметь проблем за границей.

Что делать если просрочен загранпаспорт за границей

Если произошла такая ситуация, стоит обратиться в ближайшее консульское отделение Украины. Сотрудники объяснят алгоритм действий и назовут список необходимых для продления бумаг. Обычно это украинский паспорт, фотография и ИНН. Заменить документ стоит как можно скорее, поскольку с просроченным паспортом вы не сможете трудоустроиться или пользоваться банками.

Отдельные правила действуют для мужчин 18-60 лет. Об этом сообщает Государственная миграционная служба. Если истек срок действия загранпаспорта за границей, украинцев призывного возраста будут автоматически ставить на воинский учет (они они еще не стоят) и выдадут военный документ. При этом проходить медкомиссию не обязательно.

