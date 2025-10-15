Рассказываем, что можно приготовить без плиты и духовки, а также как подогреть пищу.

С начала полномасштабной войны украинцы неоднократно сталкивались с отключениями света. Однако в этот раз россияне атакуют не только электроэнергию, но и газ. Ранее именно голубое топливо выручало граждан, позволяя приготовить пищу даже с отключенным светом.

В связи с этим очень важно знать, что можно приготовить без газовой плиты в таких условиях.

Как и что можно приготовить без газа и духовки

Если у вас нет только газа, а сохранился свет, можно использовать разные электроприборы. Обычно в таких случаях покупают электроплиты, но хорошим вариантом будут и мультиварки, мультипечи, аэрогрили. Когда нет и света, ситуация резко усложняется, однако не стоит паниковать - и это можно решить.

Портативная газовая (туристическая) плитка или горелка

Эти приборы очень компактные и не потребуют много места для размещения. В то же время их будет достаточно, чтоб вскипятить чайник или приготовить поесть.

Поскольку они рассчитаны на сложные походные условия, на рынке представлено много добротных моделей, которые будут долго работать.

Оснащают их газовым баллоном, а потому стоит приобрести запасное топливо. Однако важно помнить, что использование баллонов требует очень осторожного подхода, не стоит забывать о безопасности.

В теплых условиях давление в баллоне увеличивается, а потому возрастает риск утечки газа или взрыва. Держите его подальше от источника тепла и не подключается к плите/горелке сразу после заноса с холода.

Термос

Это более безопасный и простой вариант. Конечно, термос не может заменить горелку или плиту, ведь на нем не приготовить любое блюдо. Но с его помощью можно запарить кашу или лапшу. Например, если взять фунчозу, залить ее горячей водой, добавить мелко порезанный огурец или перец и заправить соусом, можно накормить всю семью.

Влейте в кастрюлю горячую воду, добавьте к ней немного консервированных овощей и тушенки - простое, но питательное блюдо будет готово.

Можно взять два термоса. Один держать для еды, а второй - для приготовления напитков. Мало кто знает, но существуют электрические термосы. Они нагревают воду до нужной температуры и поддерживают ее. Внезапное отключение света не застанет вас врасплох - устройство обеспечит вас кипятком.

Мангал или костер

Если ситуация критическая, то стоит рассмотреть вариант приготовления пищи на открытом огне на улице. Для него понадобится посуда с толстыми стенками и древесина.

На костре можно подогреть воду для кофе или чая, а также приготовить любое блюдо, для которого у вас есть продукты. При работе с открытым огнем важно не забывать о технике безопасности.

Парафиновые свечи

Еще в прошлые отключения света хорошо себя показали самые обычные свечи. Нужно установить большое количество маленьких свечей, накрыть их решеткой для гриля (такая есть в духовке) и сверху поставить посуду, в которой хотите приготовить еду или подогреть воду.

Можно даже пойти дальше и сделать дома гигантскую свечу. Растопите парафиновые свечи в глубокой посуде и поместите побольше фитилей в жидкий парафин. Когда свеча застынет, она даст много тепла, которого хватит для приготовления пищи.

С этим методом также необходимо быть осторожным, чтоб вместо ужина не получить пожар.

Фондю

Напоследок рассмотрим необычный способ, как можно разогреть еду, если нет газа. Для этого прекрасно подойдет набор для фондю. Он включает в себя несколько компонентов:

подставку на ножках;

фондюшницу (кастрюлька для приготовления);

горелку.

Для разогрева обычно используется свеча, спирт, таблетка или специальный гель - зависит от вашего набора. Вместо того, чтоб растапливать этим приспособлением шоколад или сыр попробуйте погреть еду.

Также можно даже приготовить что-то. Например, мало кто знает, но фондю - это не только обмакивание продуктов в сыр/шоколад. Есть вариации, которые предполагают окунание ломтиков сырой говядины в разогретое масло или макание кусочков мяса в горячий бульон. Поэтому смело используйте такой набор для приготовления пищи.

