Одним из самых вкусных овощных блюд считается фаршированный перец - рецепт с вкусным сочетанием гарнира и мясного блюда. Дуэт сочного фарша и ароматных овощей мало кого оставит равнодушным. Даже вегетарианский вариант блюда понравится всей семье.
Перец фаршированный мясом и рисом
Мясную начинку можно взять любую, а овощи лучше брать широкие и мясистые. Готовить можно как в духовке, так и на плите.
Вам понадобятся такие ингредиенты:
- шесть болгарских перцев;
- четыреста грамм фарша;
- две столовые ложки риса;
- две луковицы;
- одна морковь;
- зубчик чеснока;
- лавровый лист;
- соль, перец, другие специи;
- две столовые ложки подсолнечного масла.
Рис промыть несколько раз и сварить, чтобы был наполовину готовым (около 12 минут). Лук измельчить кубиком, натереть морковь и раздавить чеснок через пресс. Обжаривать овощи на разогретой сковороде с маслом около 5 минут. Смешать зажарку и рис с фаршем. Посолить, поперчить и хорошо перемешать.
Перцы помыть, срезать верхушку с плодоножкой и ложкой достать семена. Плотно начинить мясом. Поместить перец фаршированный фаршем в кастрюлю или форму для запекания начинкой вверх. Так мясной бульон не будет вытекать и сделает блюдо сочным. Заготовки залить водой, бульоном или томатным соусом. Между ними положить лавровый лист.
В духовке блюдо выпекается 60 минут при 210°. Сколько варить фаршированный перец на плите - зависит от сорта, но в среднем это от 40 до 60 минут. Подавайте еду со сметаной и рубленой зеленью.
Перец фаршированный сыром по-гречески
Для приготовления можно взять как сладкие, так и острые сорта овоща. Хорошо такая закуска смотрится в мини-перцах.
Список ингредиентов такой:
- семь небольших перцев;
- двести пятьдесят грамм феты;
- чайная ложка сахара;
- три столовых ложки растительного масла;
- смесь сухих трав (базилик и розмарин).
Духовку разогреть до 200°. Перцы помыть снаружи и достать семена с перегородками внутри. К сыру фета добавить сахар, ложку масла, специи. Размять вилкой до однородности. Начинить сырной смесью овощи и выложить горизонтально на противень с пергаментом. С одной стороны смазать остатками масла.
Выпекайте фаршированный перец в духовке 20-40 минут в зависимости от размера. Закуска хороша как в горячем, так и холодном виде. При подаче блюдо рекомендуется посыпать рублеными орешками и базиликом, а для свежести добавить мяту.