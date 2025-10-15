Чтобы перец получился сочным и вкусным, следуйте этому рецепту.

Одним из самых вкусных овощных блюд считается фаршированный перец - рецепт с вкусным сочетанием гарнира и мясного блюда. Дуэт сочного фарша и ароматных овощей мало кого оставит равнодушным. Даже вегетарианский вариант блюда понравится всей семье.

Перец фаршированный мясом и рисом

Мясную начинку можно взять любую, а овощи лучше брать широкие и мясистые. Готовить можно как в духовке, так и на плите.

Вам понадобятся такие ингредиенты:

шесть болгарских перцев;

четыреста грамм фарша;

две столовые ложки риса;

две луковицы;

одна морковь;

зубчик чеснока;

лавровый лист;

соль, перец, другие специи;

две столовые ложки подсолнечного масла.

Рис промыть несколько раз и сварить, чтобы был наполовину готовым (около 12 минут). Лук измельчить кубиком, натереть морковь и раздавить чеснок через пресс. Обжаривать овощи на разогретой сковороде с маслом около 5 минут. Смешать зажарку и рис с фаршем. Посолить, поперчить и хорошо перемешать.

Перцы помыть, срезать верхушку с плодоножкой и ложкой достать семена. Плотно начинить мясом. Поместить перец фаршированный фаршем в кастрюлю или форму для запекания начинкой вверх. Так мясной бульон не будет вытекать и сделает блюдо сочным. Заготовки залить водой, бульоном или томатным соусом. Между ними положить лавровый лист.

В духовке блюдо выпекается 60 минут при 210°. Сколько варить фаршированный перец на плите - зависит от сорта, но в среднем это от 40 до 60 минут. Подавайте еду со сметаной и рубленой зеленью.

Перец фаршированный сыром по-гречески

Для приготовления можно взять как сладкие, так и острые сорта овоща. Хорошо такая закуска смотрится в мини-перцах.

Список ингредиентов такой:

семь небольших перцев;

двести пятьдесят грамм феты;

чайная ложка сахара;

три столовых ложки растительного масла;

смесь сухих трав (базилик и розмарин).

Духовку разогреть до 200°. Перцы помыть снаружи и достать семена с перегородками внутри. К сыру фета добавить сахар, ложку масла, специи. Размять вилкой до однородности. Начинить сырной смесью овощи и выложить горизонтально на противень с пергаментом. С одной стороны смазать остатками масла.

Выпекайте фаршированный перец в духовке 20-40 минут в зависимости от размера. Закуска хороша как в горячем, так и холодном виде. При подаче блюдо рекомендуется посыпать рублеными орешками и базиликом, а для свежести добавить мяту.

