В украинских магазинах на полках представлены разные варианты чаев - черный, зеленый, белый, крупнолистовой, ароматизированный, с добавками фруктов, в пакетиках и россыпью. Среди всего этого многообразия нелегко выбрать лучший, но нужно знать, как отличить качественный чай от низкосортного, даже не открывая пачку.

Какой чай считается хорошим - важные признаки

На любой упаковке с соответствующим продуктом есть маркировка чая, которую оставляет производитель. С помощью этой информации можно понять, что за товар перед вами:

CTC (Cut, tear & curl) - чай низкого качества, в гранулах, производится с помощью определенных устройств машинным способом;

- чай низкого качества, в гранулах, производится с помощью определенных устройств машинным способом; Pure - натуральный чай без добавок;

- натуральный чай без добавок; Blended - смесь разных сортов;

- смесь разных сортов; Big Leaf - крупнолистный чай хорошего качества;

- крупнолистный чай хорошего качества; FOP (Flowery Orange Pekoe) - продукт из молодых листочков с почками (типсами), высокого качества;

- продукт из молодых листочков с почками (типсами), высокого качества; GFOP (Golden Flowery Orange Pekoe) - чай с большим количеством почек;

- чай с большим количеством почек; TGFOP (Tippy Golden Flowery Orange Pekoe) - продукт элитного качества с очень высоким содержанием типсов (почек).

Потратив две минуты на изучение маркировки, вы легко сможете выбрать наиболее качественный продукт в магазине, даже не учитывая цену или популярный бренд. Далее запомните, по каким признакам оценивается качество чая еще, кроме вышеописанных аббревиатур.

Если вы видите, что на упаковке написано что-то вроде "со вкусом шампанского и ягод", это значит одно - в чай добавили ароматизаторы и красители. Такой продукт употреблять не стоит, это сырье низкого качества с большим количеством "химии" в составе.

В некоторых картонных упаковках с чаем есть "окно", через которое можно посмотреть на чайные листья в прозрачном пакете. Если они цельные, то продукт, скорее всего, качественный, если пылеобразные - оставьте товар на полке.

Кроме того, обращайте внимание на страну производства и упаковки. Как правило, чай, который был расфасован там же, где и собран, лучше по качеству, чем тот, который преодолел полмира, прежде чем оказаться в пачке.

Помните о том, что нет никаких специальных правил, как определить качество чая в пакетиках. В таком виде сырье будет всегда хуже, потому что хороший товар продают россыпью, чтобы были видны листья. В пакетики насыпают, в лучшем случае, второй сорт, хотя и в них чай может быть разным - мелкие листья или совсем уж пыль. Однако понять вы этого не сможете, пока не разрежете пакетик.

