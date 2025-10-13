Капуста, квашеная в рассоле на собственном соку, получается насыщенной по вкусу и с приятной хрустинкой.

Квашеная капуста в банке - простой способ приготовить вкусную и полезную закуску без особых хлопот. Проверенным рецептом поделилась украинка, который она получила от своих мамы и бабушки. Всего час времени - и у вас на столе бутылек капусты.

Ранее мы также рассказывали, как приготовить квашеные огурцы как в бочке - простой рецепт.

Капуста квашеная - рецепт на 3-литровую банку

В холодное время года как настоящая находка квашеная капуста - рецепт быстрого приготовления закуски показала в своем видео украинская хозяйка Светлана.

Вам понадобятся (на банку 3 литра):

3 кг капусты;

1 кг моркови;

соль - по вкусу (должно быть соленым на вкус);

5-6 штук лаврового листа;

5-6 штук душистого перца (горошком).

Нашинковать капусту и морковь, перемешать и посолить. Добавить лавровый лист и душистый перец. Выложить в банку, утрамбовывая по мере наполнения. Никакого рассола не нужно - в процессе приготовления из капусты будет выделяться сок, в нем она и будет кваситься.

Оставить в теплом месте на 2-3 дня. Каждый день нужно протыкать сверху капусту (например, ножом), чтобы выпустить газы.

