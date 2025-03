В первую очередь Алекс Гарланд сравнивает сценарии двух зомби-апокалипсисов

Алекс Гарланд, автор сценария культового "28 дней спустя" с Киллианом Мёрфи в главной роли, неожиданно признал превосходство The Last of Us над своим фильмом.

В беседе с Нилом Дракманном он отметил, что франшиза Naughty Dog значительно сложнее и эмоциональнее его зомби-хоррора. Дракманн, в свою очередь, подтвердил, что фильм Гарланда оказал влияние на The Last of Us, особенно в изображении быстрых заражённых. Однако сам сценарист считает, что история Элли и Джоэла ушла намного дальше простой борьбы за выживание:

"The Last of Us — это другой уровень. Это сложнее, трогательнее. Я горжусь "28 днями спустя", но не могу не признать, что сценарий The Last of Us на голову выше".

Напомним, что "28 дней спустя" срежиссировал Дэнни Бойл, а сам фильм в своё время изменил представление о зомби-хоррорах, предложив зрителям концепцию бегающих инфицированных. The Last of Us же дебютировала в 2013 году и быстро завоевала статус одной из самых кинематографичных игр в истории.

Сейчас Гарланд и Бойл занялись работой над сиквелом "28 дней спустя" - "28 лет спустя", который продолжит историю оригинального фильма. Премьера запланирована на 20 июня.

Также уже скоро выйдет второй сезон экранизации The Last of Us, над которой в том числе работал и сам Дракманн.

Кроме того, в этой же беседе с Гарландом Дракманн рассказал о мире своей новой игры Intergalactic: The Heretic Prophet. События разворачиваются в параллельном мире, где в 20-м веке появилась новая ведущая религия, которая со временем захватила всю галактику.

