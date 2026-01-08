Элементарный Наполеон готовится вообще без теста - нужна лишь пачка печенья.

Торт Наполеон завоевал всеобщую любовь украинцев. Этот десерт точно входит в пятерку самых популярных в Украине. Но дома его готовят редко - долгое выпекание и раскатывание коржей требует немалых усилий.

Для занятых кулинаров придуман гениальный рецепт - ленивый Наполеон без использования теста. Конечно, его вкус не будет точно таким, как вы привыкли, но понравится родным не меньше.

Ленивый торт Наполеон без выпечки

Основу десерта в этом варианте делают из слоеного печенья. Крем мы опишем классический заварной, но можно приготовить любой другой, например, сметанный.

Полный список ингредиентов:

триста пятьдесят граммов печенья "Ушки";

пятьсот миллилитров молока;

два яйца;

три столовые ложки муки;

сто пятьдесят граммов сахара;

сто граммов сливочного масла;

щепотка ванилина;

фрукты, ягоды по желанию.

Сначала делаем заварной крем: в кастрюле с толстым дном смешиваем яйца, сахар и ванилин. Взбиваем до однородности, всыпаем муку и еще раз перемешиваем, чтобы не было комочков. Постепенно вливаем молоко и снова размешаваем венчиком. Ставим смесь на слабый огонь. При постоянном помешивании доводим до кипения и сразу выключаем. Затем в еще горячую массу надо вмешать сливочное масло.

Пока крем остывает до комнатной температуры, отберите около 50 граммов печенья из общей массы и раскрошите. Эту крошку мы используем для декора. Промойте и обсушите на салфетке фрукты или ягоды, если их используете.

Собирать Наполеон без выпечки удобно в специальной круглой форме для тортов. Делается это очень просто: выкладываем "Ушки" в один слой, смазываем печенье кремом и повторяем, пока ингредиенты не закончатся. Между слоями можно выложить ягоды. Сверху посыпаем торт крошкой и ставим в холодильник как минимум на 8 часов. За ночь десерт хорошо пропитается, станет мягким и нежным.

