Если регулярно пользоваться махровыми полотенцами, ворс начинает "сбиваться", а сами изделия становятся жесткими и неприятными на ощупь. Проблема может быть в качестве ткани или неправильном режиме стирки, однако если знать одну хитрость, то у вас всегда будут мягкие полотенца как в отеле.

Как убрать жесткость махровых полотенец - совет

Издание Express со ссылкой на обсуждение данной темы в социальной сети Reddit сообщает, что пользователи в сети поделились своими личными находками и выяснили, как реанимировать махровые полотенца. По их мнению, сушка в сушильной машине - не всегда эффективный вариант, кроме того, не у всех такая техника есть.

Один из пользователей Reddit в поисках идеального метода реанимации полотенец попросил других юзеров рассказать о своих секретах. Многие написали, что для сохранения пушистой текстуры ткани помогает сушка вещей на воздухе. Например, на бельевой веревке на балконе или на раскладной сушилке, но за пределами квартиры. Люди пишут, что свежий воздух, который регулярно обдувает мокрую ткань, поднимает ворс, и поэтому полотенца остаются мягкими и не затвердевают.

Кроме того, по мнению некоторых пользователей, после улицы полотенца лучше пахнут, потому что не впитывают в себя разные запахи из квартиры. Вопрос экономии тоже играет свою роль, потому что если вы пользуетесь электрической сушилкой, это в итоге отразится на стоимости электроэнергии, а на свежем воздухе полотенца высыхают естественным образом и абсолютно бесплатно.

Есть еще один лайфхак, как убрать жесткость махровых полотенец - один из пользователей рассказал, что после снятия вещей с веревки он их тщательно встряхивает. Такое действие помогает "взъерошить" ворс дополнительно. Дело в том, что махра при высыхании все равно покрывается небольшой корочкой, и если таким образом ее "пошевелить", можно добиться шикарного результата - полотенца сразу после сушки будут пушистыми и не потеряют этих свойств, даже если будут долго лежать в шкафу. Юзеры утверждают, что сушка ткани на свежем воздухе также увеличивает впитываемость, поэтому полотенцами можно будет пользоваться дольше.

