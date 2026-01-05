Последняя трапеза перед Крещением и главное блюдо этого дня называются Голодная кутья.

Голодная кутья, или второй Сочельник, завершает цикл рождественско-новогодних праздников. Так называют традиционное блюдо, которое в этот день должно стоять на столе. Как готовится голодная кутья и почему она, собственно, "голодная", рассказываем далее.

Почему Голодная кутья

Крещенский сочельник, Голодная кутья или второй Сочельник - это день накануне большого церковного праздника Крещения Господня. В это время принято соблюдать строгий пост, а начинать ужин с голодной кутьи. Отсюда и пошло название праздника - Голодная кутья, блюда же на столе в этот вечер все должны быть постными, но их необязательно должно быть 12, как на Рождественский сочельник.

Кутью, как традиционное ритуальное блюдо, в рождественско-новогодний период готовят трижды: в Сочельник 24 декабря (по старому церковному календарю 6 января) - Богатая кутья, перед Новым годом 31 декабря (13 января) - Щедрая кутья и в канун Крещения 5 января (18 января) - Голодная кутья 2026.

Голодная кутья - рецепт блюда

В древности для голодной кутьи варили на воде пшеницу (зерно), которую затем заправляли маком и подслащивали медом. Собственно, таким и было аутентичное традиционное блюдо.

В современном варианте голодную кутью можно сделать не такой "голодной" - пшеницу или ячмень, перловую крупу или рис, как и положено, варят на воде (а не на молоке, как, например, готовится щедрая кутья), но в кашу можно добавить по желанию разные орехи, изюм или другие сухофрукты и узвар.

Для приготовления понадобится:

1 стакан пшеницы;

2-3 стакана воды;

1 ст. л. масла;

100 г мака;

100 г изюма (можно сделать микс из изюма, вяленой вишни, кураги);

100 г орехов;

2-3 ст. л. меда.

Пшеницу нужно промыть и замочить на несколько часов в воде - чем дольше она будет замочена, тем быстрее сварится. Далее сварить зерно, добавив масло и соль по вкусу.

Мак запарить кипятком и растереть в ступке или с помощью блендера до появления макового молочка. Заправить готовую пшеницу маком, медом, орехами (измельченными), сухофруктами, иногда добавляют варенье, и узваром.

