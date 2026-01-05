Священник рассказал, когда по церковным обычаям принято святить ребенка.

Для верующих родителей очень актуален вопрос того, когда крестить ребенка после его рождения. Это таинство, которое дает духовное рождение младенцу и открывает путь к Богу. Священник Львовской епархии отец Мирослав эксклюзивно для УНИАН объяснил, как проходит этот процесс, кто может быть крестными родителями, есть ли "нежелательные" даты и можно ли проводить обряд в пост или праздники.

Когда нельзя крестить ребенка

По словам священника, церковь позволяет крестить малыша тогда, когда этого желают родители. Они выбирают удобный день и сообщают священнику. Запрещенных дат для этого нет. Главное - желание родителей: они выбирают день, время и место проведения, а священнослужитель выполняет их просьбу, будь то в церкви или дома.

Крещение можно проводить даже во время поста, но во время празднования не стоит употреблять мясные блюда или алкоголь. Впрочем пост не влияет на сам обряд и порядок подготовки крестных родителей.

"Это не зависит от постов, даже во время Страстной недели церковь позволяет, если этого хотят родители", - отмечает отец.

Он также добавляет, что выходные дни являются не единственным вариантом, когда можно крестить ребенка, хотя и распространенным.

"Просто люди стараются проводить таинство в субботу и воскресенье, потому что в эти дни семье легче собраться, но церковь таких правил не устанавливает", - отметил священник.

Как и когда нужно крестить ребенка - правила для крестных родителей

По словам священнослужителя, православная церковь советует крестить ребенка после 40 дней от рождения, ведь в течение этого времени мама считается "нечистой" по церковным канонам. Это можно делать и раньше, но мама в это время в храм не заходит. В таком случае после обряда младенца передают матери крестные родители, а через 40 дней священник отдельно читает молитвы для мамы вместе с ребенком.

Что касается крестных родителей, то перед обрядом они знакомятся с обязанностями и готовятся духовно. Когда надо крестить ребенка, нередко советуют исповедоваться или причащаться специально перед таинством, впрочем, это не является обязательным.

"Раньше крестные родители обязательно приносили крыжмо - специальную белую ткань длиной около трех метров. Во время обряда священник читает молитвы, крестит ребенка, обертывает его крыжмой и вытирает. В древности из этого полотна потом шили одежду или другие вещи для малыша, используя его как символ чистоты и защиты", - говорит Отец Мирослав.

Подарки, такие как крестик или цепочка, - это уже дополнительно и не обязательно, ведь священник во время крещения обязательно дает ребенку крестик, говорит отец. Если один из крестных не может присутствовать, это не проблема: для обряда достаточно одного.

Кто может быть крестными родителями

"Если крестный не верит во Христа, он не может выполнять эту роль. Потому что крещенные отрекаются от дьявола и всего зла и даже обещают служить Христу. То есть, мусульманин или иудей не может быть в такой роли в православной традиции", - говорит священник.

Если же мать и отец разных вероисповеданий, но они договорились между собой о крещении общего ребенка, то никаких запретов нет, говорит священник. Если между родителями есть любовь и взаимопонимание, это не создает никаких препятствий для крещения. А когда любви нет, то это часто приводит к конфликтам и проблемам в семье, - подытожил отец.

Также священник ответил, можно ли отказаться быть крестными. Если родители высказали такую просьбу, отказывать не рекомендуется. В то же время те, кто может крестить ребенка, должны понимать свои обязанности.

"Принимая эту роль, нужно осознавать ответственность перед ребенком и его родными: крестные участвуют в духовном воспитании малыша и поддерживают его в жизни. Обычно такую просьбу выполняют с благодарностью, ведь это важная и серьезная миссия. На моей памяти и не было чтобы кто-то отказывался, разве что какой-то форс-мажор, кто-то уехал", - говорит отец.

справка Мирослав Кинас священник Львовской епархии, юрист, адвокат Мирослав Кинас – священник Львовской епархии, юрист, адвокат. Родом из села Каров во Львовской области (Шептицкий район). Окончил духовную семинарию в Санкт-Петербурге в 1978 году. Также имеет юридическое образование, полученное во Львовском университете. Более 17 лет работал юристом в Сбербанке, совмещая эту работу со священническим служением.

