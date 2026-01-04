Рассказываем, как избавиться от запотевания окон зимой с помощью средств, которые есть в каждом доме.

Зимой окна в доме часто запотевают и быстро загрязняются из-за конденсата - он появляется, когда теплый влажный воздух в помещении соприкасается с холодным стеклом. Из-за постоянной влаги на окнах оседает пыль, стекла становятся липкими, а на рамах со временем может появляться плесень. Рассказываем, что сделать, чтобы окна не потели - народные средства помогают эффективно справиться с конденсатом в холодное время года.

Что можно сделать, чтобы окна не потели зимой

Конденсат на окнах опасен тем, что если его не удалять, то плесень довольно быстро распространяется на мебель и обои рядом с окном. Эксперты из Cardiff Window Cleaner поделились секретом, что можно сделать в этом случае, пишет британский таблоид Daily Express.

По словам специалистов, справиться с этой проблемой помогает уксус в паре с моющим для посуды: "Просто смешайте воду, белый уксус, добавьте пару капель жидкости для мытья посуды - перелейте эту смесь в бутылку с распылителем и распылите ее прямо на окно".

Белый уксус - эффективное натуральное средство для чистки окон, он имеет кислую реакцию и растворяет грязь на стеклах. Кроме этого, уксус быстро испаряется, не оставляя разводов.

Жидкость для мытья посуды предотвращает образование капель конденсата, и вместо этого влага распределяется, испаряется быстрее и сохраняет стекло чистым. То есть, моющее для посуды действует как барьер, предотвращающий образование конденсата.

Для приготовления средства от конденсата понадобятся:

500 мл воды;

500 мл белого уксуса;

2-3 капли жидкости для мытья посуды.

Смешайте в емкости равные количества воды и белого уксуса - можно сразу смешивать в пустой бутылке с распылителем, это значительно упростит процесс очистки. Добавьте в раствор несколько капель жидкости для мытья посуды - не переборщите с количеством, иначе на окне могут остаться разводы.

Нанесите раствор на стекло тонким слоем - распылите его до легкой дымки или аккуратно распределите тряпкой. Оставьте средство на несколько секунд: если слой тонкий, то он быстро высохнет на воздухе, но при необходимости стекло можно дополнительно протереть сухой тканью.

