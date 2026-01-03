Право на такую пенсию имеют только определенные категории граждан Украины.

В случае смерти человека, который был основным источником дохода для семьи, государство предусматривает пенсию по потере кормильца. Такая пенсия помогает обеспечить нетрудоспособных членов семьи умершего.

Младший юрист практики судебных споров юридической компании RELIANCE Карина Чапкий рассказала УНИАН, сколько платят по потере кормильца в Украине и будут ли повышать выплаты с 1 января.

Как начисляется пенсия по потере кормильца в Украине

По словам эксперта, размер пенсии в данной категории зависит от того, сколько человек на нее рассчитывают:

одному нетрудоспособному члену семьи - 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

двум и более - 100% пенсии по возрасту умершего кормильца (распределяется между ними равными частями).

При этом Чапкий подчеркнула, что пенсия по потере кормильца имеет свой минимальный размер, который с учетом ежемесячной государственной помощи не может быть ниже:

на одного нетрудоспособного члена семьи - 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2 595 гривен в 2026 году);

на двух нетрудоспособных членов семьи - 120% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

на трех и более нетрудоспособных членов семьи - 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Как пояснила адвокат адвокатского объединения ETERNIX Анастасия Капустинская, право на такую пенсию имеют нетрудоспособные члены семьи умершего, в частности:

несовершеннолетние дети;

лица с инвалидностью;

члены семьи пенсионного возраста;

другие лица, которых умерший содержал при жизни.

Эксперт добавила, что отдельный случай - это дети-сироты (если умерли оба родителя) и здесь действует специальное правило, а именно: пенсия по потере кормильца определяется отдельно за каждого из родителей и рассчитывается исходя из пенсии по возрасту каждого умершего родителя.

"Другими словами, ребенок-сирота имеет право на пенсию за мать и за отца, и размер выплат зависит от пенсионных прав каждого из них", - пояснила эксперт.

Таким образом, пенсия по потере кормильца может вырасти в случае, если она зависит от прожиточного минимума (который в 2026 году повысится на 234 гривны) и ежегодной индексации пенсий.

Сколько платят пенсию по потере кормильца военнослужащего

Пенсия по потере кормильца рассчитывается иначе, если касается погибших военнослужащих. Капустинская пояснила, что то, сколько платят за потерю кормильца на войне в Украине, напрямую зависит от обстоятельств гибели или смерти военнослужащего. Закон выделяет две основные категории:

Гибель во время выполнения служебных обязанностей.

Если военный погиб при защите Родины, от ранений, полученных на фронте, или вследствие выполнения приказов, выплаты составляют:

70% денежного обеспечения кормильца - если в семье только один нетрудоспособный (например, только жена или один ребенок);

50% денежного обеспечения на каждого члена семьи - если право на пенсию имеют два и более человека (например, двое детей или жена и родители).

"Такие же высокие проценты (70% или 50%) начисляются семьям умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, а также круглым сиротам, независимо от причины смерти отца или матери-военного", - акцентировала адвокат.

Смерть, связанная с прохождением службы.

Если смерть наступила в результате болезни или несчастного случая, связанных с прохождением службы (но не непосредственно в бою или при выполнении боевого задания), размер выплаты составляет 30% денежного обеспечения на каждого нетрудоспособного члена семьи.

"Один из главных вопросов - что делать, если зарплата военного была небольшой и соответственно проценты от нее составляют небольшую сумму? Здесь действует статья 37 выше указанного закона, которая устанавливает минимум, гарантированный государством. Так, пенсия на каждого члена семьи погибшего военного не может быть меньше двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность", - пояснила Капустинская.

По состоянию на 2026 год этот показатель составит 5 190 гривен, что на 468 гривен больше чем в 2025 году.

Отдельного внимания заслуживает ситуация относительно того, какой будет пенсия в связи с потерей кормильца детям военнослужащего, которые потеряли обоих родителей. Эксперт добавила, что закон устанавливает отдельные размеры выплат для таких детей. Если отец (или мать) был военнослужащим срочной службы, пенсия для ребенка-сироты может рассчитываться по специальной формуле, где берется совокупный заработок обоих родителей. Это позволяет получить более высокую сумму выплат, чем стандартный расчет.

справка Капустинская Анастасия Юрист В 2021 году получила степень магистра права в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Сейчас учится в University of London по последипломной программе по праву (Postgraduate Diploma in Law). Профессиональный путь в праве начала в 2022 году с должности помощника адвоката, а уже в 2025 году получила свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью. Специализируется в сфере хозяйственных споров, военного права и административно-правовых отношений.

справка Карина Чапкий Юрист Начала свой профессиональный путь в команде RELIANCE сразу после успешного прохождения стажировки. Несмотря на начальный этап карьеры, она уже демонстрирует уверенный рост и высокую мотивацию к развитию в юридической сфере. Карина специализируется на семейных спорах и корпоративных вопросах, что позволяет ей работать с широким кругом правовых ситуаций - от сопровождения расторжения брака или определения прав родителей до вопросов, связанных с корпоративной структурой бизнеса.

