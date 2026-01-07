Если у вас есть свой сад или огород, то не спешите выбрасывать новогоднюю елку.

Новый год 2026 уже прошел, поэтому люди начинают задумываться, что можно сделать с новогодней елки после праздников. У запасливых хозяев ничего не выбрасывается просто так. Не спешите выносить елку к мусорным бакам. На самом деле хвоя является очень ценным материалом для фермеров.

Что можно сделать с елкой после новогодних праздников на даче

Для владельцев сада или огорода праздничное дерево является настоящим подарком. Как пишет издание Exrpess, есть три возможных варианта для фермеров, что делать с елкой после Нового года.

Первый вариант - использование веток. Срежьте еловые побеги и используйте как мульчу для роз, винограда и других многолетников, чтобы накрыть их от морозов. Также материал можно пропустить через садовый измельчитель и добавлять в субстрат. Елочные иголки делают почву более кислой и плодородной, задерживают влагу, отпугивают вредителей. Перед тем, как использовать хвою новогодней елки, убедитесь, что на этом участке будут расти кислотолюбивые растения (голубика, клюква, рододендроны, магнолии и т.п.).

Также использовать в саду можно ствол елки, который остался у нас после предыдущего лайфхака. Для этого елочную основу вставляем в землю на участке. Вокруг этого ствола можно высаживать вьющиеся растения, которые будут использовать его как опору.

Если предыдущие способы вам не подходят, остается последний вариант, куда девать елку после Нового года. Для этого дерево можно просто крупно порубить на произвольные части и сложить кучей в отдаленном участке. Таким образом вы сделаете "отель" для диких животных. Это место будет привлекать ежей, белок, ящериц и других полезных для сада существ. В нем могут строить гнезда птицы.

