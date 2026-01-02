Рассказываем, как будет проходить мобилизация после 50 лет, какие есть ограничения и исключения по закону.

Призыв после 50 лет, как и мобилизация 55+ в Украине остается актуальной темой на фоне продления военного положения. Разбираемся, как с 1 января проходит призыв мужчин старшего возраста, на каких условиях их могут мобилизовать, куда направляют служить, а также кто не подлежит призыву.

Как будет проходить мобилизация 50+ в Украине с 1 января

Согласно украинскому законодательству (Закон Украины "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"), основная категория граждан, которые попадают под призыв - это военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет. То есть, после 50 лет мобилизация проходит на общих основаниях: получив повестку, военнообязанный должен явиться в ТЦК, пройти ВВК, а затем уже будет приниматься решение о его призыве. Однако некоторые особенности в мобилизации мужчин этой возрастной категории все-таки есть. Ключевыми факторами при принятии решения о мобилизации, как и ранее, остаются:

состояние здоровья по результатам ВВК;

наличие и востребованность военно-учетной специальности;

отсутствие законных оснований для отсрочки или бронирования;

текущие потребности Вооруженных сил.

Проще говоря, если мужчину признают годным к несению военной службы, у него нет отсрочки или бронирования, а также в том случае, если он имеет востребованную в армии специальность, то его могут отправить служить даже в 59 лет.

В то же время призыв 50-летних (как и мобилизация 55 лет или старше) не означает, что они будут нести службу на передовой или в штурмовых подразделениях. Военнообязанных старшего возраста чаще привлекают в подразделения обеспечения и тыловые структуры - туда, где они максимально будут полезны ввиду своего возраста и физической формы.

Не подлежат призыву мужчины после 50 лет, если у них есть основания для отсрочки, в том числе и по состоянию здоровья, либо же они забронированы организациями и предприятиями для работы в тылу. Ранее мы рассказывали, кому предоставляется отсрочка от мобилизации в январе согласно закону.

Напомним также, что для тех граждан, которые достигли 60 лет и по закону не могут быть мобилизованы, но сами хотят пойти служить, в Украине действует Контракт 60+. Его можно подписать на год после прохождения ВВК и соблюдении еще ряда условий.

