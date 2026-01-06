В Верховную Раду поступил законопроект, по которому у водителей будут временно забирать права за накопленные баллы.

В Украине могут ввести новую систему штрафных баллов для водителей. Теперь нарушения будут накапливаться, а после превышения определенного порога водительское удостоверение у украинца отнимут. Мы разобрались, как будут начислять штрафы за превышение скорости и другие нарушения в случае принятия этого законопроекта.

Новые штрафы за нарушение ПДД

Верховная Рада зарегистрировала законопроект №14133, который сейчас находится на рассмотрении. На данный момент он ещё не принят. Если он вступит в силу, в Украине будут действовать штрафные баллы за нарушение ПДД.

Предполагается, что опытные водители со стажем более 1 года смогут накопить не менее 15 баллов, а новички - не более 10. Эти баллы будут начислять полицейские, при этом обычные денежные штрафы также продолжат действовать. Информацию о количестве нарушений можно будет проверить в "Дія". Начисленные баллы отменяются через год.

Чем серьезнее нарушение совершит автомобилист, тем больше баллов ему начислят - от 1 до 5. Например, если он получит штрафы за парковку или незначительно превысит скорость, то ему могут выдать 1-2 балла. За серьезные правонарушения (например, оставление места ДТП) дадут 4-5 штрафных очков.

Водители, которые накопили более 10 (новички) или 15 (опытные) баллов, временно лишаются водительских прав. Для восстановления нужно будет пройти повторный курс в автошколе и снова сдать теоретический и практический экзамены.

Авторы законопроекта надеются, что такая система улучшит ситуацию на дорогах, поскольку не позволит водителям бесконечно копить штрафы. Штрафные баллы уже действуют в некоторых странах ЕС и являются эффективным инструментом борьбы со злостными нарушителями ПДД.

