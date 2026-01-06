Такая кутья по вкусу не уступает классической.

Рождественская и крещенская кутья по давней украинской традиции делается из пшеницы. Но эта крупа долго готовится и не всегда есть в магазинах, особенно за границей. К тому же некоторым людям просто не нравится ее вкус. Если вам не подходит пшеничная кутья - рецепт можно переделать под другие каши.

Кутья из булгура

Эту крупу тоже делают из пшеницы, поэтому вкус получается очень похожим. При этом булгур более ароматный и намного быстрее готовится.

Вам понадобятся такие ингредиенты:

Видео дня

полстакана булгура;

полтора стакана воды;

три столовые ложки орехов;

две столовые ложки мёда;

две столовые ложки изюма;

две столовые ложки мака.

Крупу промойте несколько раз, залейте водой и варите 15 минут на маленьком огне. Оставьте булгур остывать под крышкой. Изюм и мак залейте кипятком на 30 минут, а орехи нарежьте мелкими кусочками. Маковые зерна измельчите блендером или ступкой. Затем смешайте кашу с мёдом и остальными ингредиентами.

Блюдо можно подавать в таком виде или залить узваром. Крещенская голодная кутья готовится без изюма и орехов, а только с маком.

Кутья из перловки

Эта вариация блюда самая сытная и даже не требует электричества для приготовления.

Полный список продуктов такой:

сто пятьдесят граммов перловки;

пятьсот миллилитров воды;

шестьдесят граммов грецких орехов;

сто граммов изюма;

три столовые ложки мака;

три столовые ложки меда.

Перловку варите 60 минут или выложите в термос и залейте кипятком на 4 часа. Также в горячей воде замочите мак и изюм на 30 минут. Орехи измельчите, а маковую массу перебейте мясорубкой или блендером.

В перловую крупу добавьте мак, сухофрукты, орехи и мёд. Густоту каши регулируйте водой по вкусу. Чтобы кутья на Крещение или Рождество была еще ароматнее, можно заправить кашу маслом.

Кутья из пшена

Такое блюдо само по себе получается сладким и ароматным, с легким сливочным привкусом.

Ингредиенты для рецепта:

двести граммов пшена;

пятьсот миллилитров воды;

стакан сухофруктов;

полстакана орехов;

три столовые ложки меда.

Пшено варить около 15 минут на небольшом огне. Сухофрукты промыть пару раз и полностью залить кипятком на полчаса. Затем мелко нарезать. Также порубить орехи. В ещё теплую кашу вмешать мёд и остальные добавки. Традиционная кутья на Рождество подается с яблочным узваром.

Вас также могут заинтересовать новости: