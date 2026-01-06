Рождественская и крещенская кутья по давней украинской традиции делается из пшеницы. Но эта крупа долго готовится и не всегда есть в магазинах, особенно за границей. К тому же некоторым людям просто не нравится ее вкус. Если вам не подходит пшеничная кутья - рецепт можно переделать под другие каши.
Кутья из булгура
Эту крупу тоже делают из пшеницы, поэтому вкус получается очень похожим. При этом булгур более ароматный и намного быстрее готовится.
Вам понадобятся такие ингредиенты:
- полстакана булгура;
- полтора стакана воды;
- три столовые ложки орехов;
- две столовые ложки мёда;
- две столовые ложки изюма;
- две столовые ложки мака.
Крупу промойте несколько раз, залейте водой и варите 15 минут на маленьком огне. Оставьте булгур остывать под крышкой. Изюм и мак залейте кипятком на 30 минут, а орехи нарежьте мелкими кусочками. Маковые зерна измельчите блендером или ступкой. Затем смешайте кашу с мёдом и остальными ингредиентами.
Блюдо можно подавать в таком виде или залить узваром. Крещенская голодная кутья готовится без изюма и орехов, а только с маком.
Кутья из перловки
Эта вариация блюда самая сытная и даже не требует электричества для приготовления.
Полный список продуктов такой:
- сто пятьдесят граммов перловки;
- пятьсот миллилитров воды;
- шестьдесят граммов грецких орехов;
- сто граммов изюма;
- три столовые ложки мака;
- три столовые ложки меда.
Перловку варите 60 минут или выложите в термос и залейте кипятком на 4 часа. Также в горячей воде замочите мак и изюм на 30 минут. Орехи измельчите, а маковую массу перебейте мясорубкой или блендером.
В перловую крупу добавьте мак, сухофрукты, орехи и мёд. Густоту каши регулируйте водой по вкусу. Чтобы кутья на Крещение или Рождество была еще ароматнее, можно заправить кашу маслом.
Кутья из пшена
Такое блюдо само по себе получается сладким и ароматным, с легким сливочным привкусом.
Ингредиенты для рецепта:
- двести граммов пшена;
- пятьсот миллилитров воды;
- стакан сухофруктов;
- полстакана орехов;
- три столовые ложки меда.
Пшено варить около 15 минут на небольшом огне. Сухофрукты промыть пару раз и полностью залить кипятком на полчаса. Затем мелко нарезать. Также порубить орехи. В ещё теплую кашу вмешать мёд и остальные добавки. Традиционная кутья на Рождество подается с яблочным узваром.