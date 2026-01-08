Сделать подошву устойчивой на льду можно даже в домашних условиях.

Зимой тропинки и тротуары в Украине превращаются в сплошной каток, передвигаться по которому становится опасно для здоровья. Хотя умельцы придумали несколько способов, чем посыпать дорожки в гололед, весь город засыпать не получится. Поэтому каждому человеку желательно самостоятельно позаботиться о том, чтобы обувь не скользила в непогоду.

Что сделать, чтобы обувь не скользила по льду

Чтобы сделать подошву ботинка не скользкой, на нее нужно поместить материалы с высоким трением со льдом. За счет шероховатой поверхности они сделают обувь устойчивой в гололед.

К примеру, по льду совсем не скользит ткань. Поэтому самый эффективный, хоть и не эстетичный способ - натянуть носки на ботинки. Это может выглядеть комично для окружающих, зато поможет легко дойти до нужной точки без травм.

Еще один очень действенный лайфхак чтобы обувь не скользила - наклеить пластырь на подошву. Метод совсем недолговечный, поскольку держится всего пару часов, а в мокрую погоду еще меньше. Зато легко и быстро применяется. Это можно сделать непосредственно перед выходом на улицу.

На самом деле перечень того, что приклеить на подошву чтобы обувь не скользила, куда шире. Но для длительного эффекта понадобится подготовка. Сначала ботинки нужно помыть от грязи и обсушить. Затем нижнюю часть обрабатываем для обеззараживания медицинским спиртом или ацетоном. На носок и пятку наносим суперклей "Момент" (обычный ПВА не подойдет). Потом приклеиваем один из следующих материалов:

войлочную ткань;

наждачную бумагу;

ворсистый верх губки для посуды;

песок;

полиуретан.

Все эти материалы имеют хорошее сцепление со льдом и не дают скользить. Затем нужно подождать около 20 минут, пока клей полностью высохнет. Желательно при этом положить груз на подошву. Такой способ действует около 2-3 недель, после чего его можно повторить.

Если не хочется портить подошву, наденьте специальные ледоступы на обувь. Они имеют резиновые или металлические вкладки, которые удерживают ботинок на скользкой поверхности. Однако такие приспособления могут повредить плитку и ламинат в помещениях, поэтому их лучше снимать после улицы.

Наконец, можно просто обратиться к профессионалам. Продавцы хозяйственных и обувных магазинов хорошо знают, что сделать чтобы обувь не скользила по льду. Там вам могут продать специальные накладки на подошву или углубить протектор.

