Определенные составы считаются наиболее эффективными зимой.

Рано или поздно зимой при понижении температуры начинается период массовых пируэтов среди населения - все потому, что тротуары и ступени покрываются льдом, и ходить по ним становится скользко. Узнайте, чем посыпать дорожки от льда, чтобы не падать в гололед.

Чем можно посыпать лед, чтобы не было скользко - как выбрать состав

Существует две основных группы противоскользящих составов в зависимости от их происхождения - природные и химические. К первой относятся песок, соль, гранитная крошка, зола, специальная техническая соль. Во вторую входят химические реагенты, но их, как правило, используют в промышленных целях, чтобы освободить от наледи большие площади. Рассмотрим варианты, чем посыпать дорожки зимой самостоятельно возле подъезда или на даче.

Песок и соль

Самый популярный вариант, который применяют сотрудники коммунальных служб и владельцы частного бизнеса в Украине. Можно заметить, что в городах все тротуары посыпаны именно песком, а ступени при входе в магазин или кофейню - солью. Также бывает и другой состав - так называемый "пескосоль", где вместе сочетается кварцевый песок и техническая соль, иногда вместо песка берут мелкий щебень.

Очень эффективны при минусовой температуре до -25 градусов, соль растворяет ледяной слой, а песок делает поверхность шершавой, улучшая сцепку с обувью. Однако у пескосоли есть несколько существенных недостатков. Тротуарная плитка, искусственный камень и кирпич будут постепенно разрушаться, если постоянно посыпать их таким составом, то же самое произойдет с дорожками на даче, а также с растениями рядом - соль их уничтожит.

Стоит понимать, что по отдельности эти компоненты не так эффективны, как вместе, и если у вас нет другого варианта, чем посыпать лед, чтобы не было скользко, то попробуйте вовремя убирать рыхлую кашу из снега, грязи и соли, чтобы не портить свою обувь. Вместо соли можно использовать мочевину - она более безопасна, но тоже Кроме того, лед можно сначала полить кипятком, затем счистить и только тогда посыпать песком.

Каменная крошка

Из того, какие средства используют при гололеде, крошка считается наиболее подходящим, но также и наиболее дорогим. Она может быть каменной или мраморной, и хоть такой состав не способен расплавить лед, зато препятствует скольжению, увеличивая степень шершавости замерзшей поверхности. Крошка очень прочная, ее можно использовать несколько раз - просто смести веником в конце сезона, а в следующем году рассыпать снова. Также она устойчива к минусовой температура - даже в сильный мороз ее функции не меняются. Если каменная или мраморная крошка для вас - дорогое удовольствие, можно использовать гравий, он обеспечит примерно тот же эффект.

Древесная зола и опилки

Такой состав есть у всех владельцев печей и каминов, хотя и купить в магазине ее тоже можно. Принцип действия у золы точно такой же, как у песка с солью, хотя эффект заметен меньше. Тем не менее природный компонент не губит растения, не портит обувь в мороз, а еще удобряет почву, поэтому его часто используют именно на дачных участках.

Золу можно смешать с песком, чтобы сцепка с обувью и противоскользящий эффект был более ярко выраженным, некоторые хозяева также добавляют крупные опилки хвойных деревьев и посыпают ими ступени, тротуары, дорожки. Лед растопить такая смесь не сможет, но поскальзываться на нем вы не будете.

