При низкой температуре водителям обязательно нужно прогревать авто.

Если у вас есть личный автомобиль, вам наверняка приходилось слышать о том, что в холодные сезоны машину нужно обязательно периодически прогревать. Однако далеко не каждый сможет уверенно сказать, зачем это делать или как понять, что машина прогрелась зимой, особенно на морозе.

После прочтения данного материала, вы узнаете, что будет, если не прогреть машину зимой, как правильно это делать и до какой температуры двигателя.

Нужно ли прогревать двигатель зимой и что будет, если этого не делать

Любой опытный водитель каждую зиму ходит в гараж, включает двигатель и ждёт, пока машина "прогреется", даже если пользоваться ей не планирует. Дело в том, что низкие температуры напрямую влияют на работу двигателя, а в украинских условиях - тем более, из-за продолжительных морозов.

Видео дня

Так что будет, если не прогреть машину зимой? Когда двигатель долго стоит на морозе, моторное масло густеет и менее эффективно смазывает детали. Если начать движение без прогрева, двигатель будет работать с повышенной нагрузкой, износ увеличится, а расход топлива станет больше.

Но последствия непрогретой машины не ограничиваются только ускорением износа, но в долгосрочной перспективе могут привести к серьёзным поломкам, нестабильной работе мотора, проблемам с турбиной и коробкой передач. Именно поэтому вопрос, нужно ли прогревать машину в мороз перед поездкой, на практике решается однозначно - да, особенно когда дело доходит до минусовых температурах.

Сколько минут нужно прогревать двигатель зимой

Раз мы уже убедились, что прогрев машины необходим, следует уточнить, как именно это делать, а точнее на протяжении какого времени и до какой температуры прогревать двигатель зимой.

На самом деле, вопреки распространённым мифам, прогрев транспортного средства не означает длительное стояние во дворе по 10-15 минут. Современным автомобилям достаточно нескольких минут, чтобы масло начало нормально циркулировать.

В среднем зимой двигатель прогревают 1-3 минуты при небольшом минусе и около 3-5 минут в более сильный мороз. После этого можно начинать движение, хотя первые километры всё же ехать спокойно, без резких ускорений и высоких оборотов - именно в этот момент двигатель окончательно выходит на рабочий режим.

Как понять, что машина прогрелась зимой

Понять, что машина прогрелась зимой, можно по нескольким признакам.

Во-первых, обороты холостого хода сперва - сразу после того, как вы завели двигатель - повышаются, но со временем стабилизируются, потом стрелка температуры охлаждающей жидкости начинает понемногу подниматься от нулевой отметки, а из системы отопления начинает идти не более тёплый воздух.

Кстати, последний пункт является важным показателем, и если вы чувствуете холодный воздух из системы отопления машины, это значит, что горячая охлаждающая жидкость (антифриз) либо не доходит до радиатора печки, либо по каким-либо другим причинам не может произвести тепло. В таком случае, от езды ближайшие несколько минут желательно отказаться. Что будет, если не прогреть машину зимой, мы писали выше.

Полностью прогретым двигатель считается, когда он достигает рабочей температуры - обычно около 80–90 °C, но до этой отметки автомобиль, как правило, доходит уже в движении.

Нужно ли прогревать машину зимой, если не ездишь

Если автомобиль просто стоит, и поездка не планируется, специально прогревать его каждый день не обязательно. Однако в сильный мороз, если машина долго не используется, кратковременный запуск и прогрев до устойчивой работы двигателя могут быть полезны для аккумулятора.

Следовательно, вопреки расхожему мнению о том, нужно ли прогревать машину зимой, если не ездишь, делать это не так уж необходимо. Более того, прогревать двигатель слишком часто без движения тоже не стоит, поскольку лучше всего он всё-таки прогревается именно в процессе спокойной езды.

Таким образом, прогрев автомобиля зимой - это не "особый ритуал" автолюбителей и не пережиток прошлого, а вполне здравая привычка. Несколько минут перед поездкой помогают снизить износ, сохранить качество двигателя и сделать эксплуатацию машины более надёжной в холодное время года.

Вас также могут заинтересовать новости: