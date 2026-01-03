Самая вкусная Мимоза получается из качественных продуктов и правильного чередования слоев.

Многие украинцы не представляют праздничный стол без классического салата Мимоза. Неизвестно, кто и как придумал это блюдо, но оно быстро полюбилось людям. В его составе нет ничего экзотического, а ингредиенты идеально подходят друг другу.

Мы рассказали, как готовится роскошная Мимоза - рецепт праздничной закуски доступен абсолютно каждому. Правильно приготовленное блюдо может соревноваться с такими шедеврами, как Оливье или крабовый салат.

Салат Мимоза - классический рецепт

Для приготовления подготовьте яйца, овощи и рыбную консерву. Некоторые кулинары также добавляют рис или плавленый сырок - все зависит от предпочтений.

Полный список ингредиентов:

банка консервированной рыбы;

1 крупная картошка;

2 средние моркови;

3 яйца;

100 граммов твердого сыра;

половина луковицы;

4 столовые ложки майонеза.

Яйца, картошку и морковь сварите до готовности и остудите. Консервы можно брать любые, но особенно праздничной получается Мимоза с тунцом. Слейте с рыбы жидкость и разомните вилкой. Чтобы рыбная масса была вкусной и однородной, вмешайте в нее немного майонеза.

Луковицу нарежьте мелким кубиком. Салат Мимоза получится гораздо вкуснее, если заранее замариновать овощ - ранее мы рассказывали, как делать маринованный лук. Натрите на мелкой терке все овощи, сыр и яйца (белки отдельно от желтков).

Затем собираем классический салат Мимоза - слои по порядку должны быть такими: картофель - морковь - лук - рыба - сыр - белки - желтки. Каждый слой немного смажьте майонезом и подсолите. Готовое блюдо оставьте в холодильнике для пропитки на 1-2 часа. Перед подачей можно добавить зелень сверху для украшения.

