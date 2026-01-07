Эксперт поделился зимними рекомендациями - какие работы стоит провести в саду в середине зимы.

Зимой сад кажется тихим и спокойным, но это обманчивое впечатление: даже в это время там есть, что делать. Январь - время подготовить растения к весеннему росту, защитить от мороза и позаботиться о здоровье деревьев и кустарников. Что можно сделать в саду в январе - читайте далее.

Что нужно делать в саду зимой - советы садовника

Бывший королевский садовник Джек Стукс (Jack Stooks), который 20 лет проработал в Хайгроуве (королевской резиденции в графстве Глостершир, известной своими садами и органическим хозяйством), рассказал, что стоит сделать в саду в январе, чтобы защитить растения от мороза и подготовить их к цветению весной, пишет британский таблоид Daily Express.

В частности, он дает такие советы:

в случае, если снега мало, и луковицы весенних цветов начинают прорастать, засыпьте их компостом или мульчей;

гортензии можно выкопать или оставить в почве, но также обязательно замульчируйте;

если выпал снег, регулярно счищайте его с растений, чтобы он не сломал стебли и ветви;

деликатные растения, например, оливковые деревья, укройте садовым флисом, который защитит их от морозов.

"Вы также можете сделать защитные "колбаски" из мешковины, наполненные соломой, как мы делали в Хайгроуве. Их обвязывают вокруг растений, чтобы обеспечить защиту от холода", - советует Джек Стукс.

Также, говорит эксперт, постарайтесь не ходить по замерзшей траве - это повреждает ее. Дождитесь, пока почва оттает, и только после этого можно выходить на газон.

Касательно того, какие плодовые деревья нужно обязательно обрезать с января по март, то на самом деле можно срезать все старые побеги, которые остались с осени (только если в ближайшие семь дней не ожидается мороз ниже -8 °C).

Если же говорить о том, чем обработать деревья в январе от парши, то ранее мы уже писали об этом: например, кору яблони и груши можно опрыскать таким раствором - 1 кг мочевины развести в ведре воды (10 л) и процедить. Но обрабатывать плодовые деревья зимой можно только при плюсовой температуре.

