Лучшие поздравления и открытки с Крещением Господним - порадуйте родных в великий праздник.

6 января по новому стилю православные отмечают Богоявление - один из двенадцати самых больших праздников церкви. Подарите близким тепло и заботу в этот святой день - поздравление с Крещением и красивые открытки вы найдете в нашей подборке.

Поздравления с Крещением Господним

С праздником Крещения!

Пусть в вашем доме будет мир, согласие и тепло, и каждая ваша молитва будет услышана. Желаю крепкого здоровья, душевного равновесия и силы духа. Пусть свет этого праздника и Божья благодать сопровождает вас весь год.

***

С праздником Богоявления!

В этот святой день желаю, чтобы освященная вода очистила не только сердца, но и землю нашей Украины. Пусть Бог хранит каждый дом, вера, молитвы и любовь укрепляют нас всех, а мир и спокойствие поскорей воцарятся на нашей родной земле.

***

Поздравляю с Крещением Господним!

Пусть в светлый праздник Богоявления в вашу жизнь войдут покой и уверенность в завтрашнем дне. Пусть освященная вода очистит душу от тревог и наполнит сердце верой, поможет пройти любые испытания с достоинством и надеждой.

***

В день Крещения Господня примите искренние поздравления!

Пусть этот день напомнит нам всем о главном - чистоте помыслов, искренней вере и любви к ближним. Пусть Господь укрепит вас в вере, защитит от зла и благословит каждый шаг. Желаю, чтобы в доме всегда царили гармония и взаимопонимание.

***

Со светлым праздником Крещение Господне!

Пусть этот святой праздник подарит ощущение защиты свыше. Желаю здоровья, благополучия и душевной тишины. Пусть крещенская вода очистит не только тело, но и мысли, принесет облегчение душе и укрепит надежду.

***

От всей души поздравляю с праздником Богоявления!

Пусть крещенская благодать наполнит ваш дом миром, сердце - спокойствием и верой в лучшее. Пусть каждый новый день будет шагом к свету, добру и гармонии.

***

Поздравляю с Крещением!

Пусть этот великий праздник станет точкой духовного обновления, поможет отпустить прошлые обиды и начать новую страницу с чистым сердцем. В этот день просим у Бога мира для нашей страны, здоровья и защиты для всех, кто стоит на ее защите. Да хранит нас всег Господь!

Картинки с Крещением Господним

Ранее мы также рассказывали, когда набирать воду на Крещение и что нельзя делать с освященной водой.

