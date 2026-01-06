6 января по новому стилю православные отмечают Богоявление - один из двенадцати самых больших праздников церкви. Подарите близким тепло и заботу в этот святой день - поздравление с Крещением и красивые открытки вы найдете в нашей подборке.
Поздравления с Крещением Господним
С праздником Крещения!
Пусть в вашем доме будет мир, согласие и тепло, и каждая ваша молитва будет услышана. Желаю крепкого здоровья, душевного равновесия и силы духа. Пусть свет этого праздника и Божья благодать сопровождает вас весь год.
***
С праздником Богоявления!
В этот святой день желаю, чтобы освященная вода очистила не только сердца, но и землю нашей Украины. Пусть Бог хранит каждый дом, вера, молитвы и любовь укрепляют нас всех, а мир и спокойствие поскорей воцарятся на нашей родной земле.
***
Поздравляю с Крещением Господним!
Пусть в светлый праздник Богоявления в вашу жизнь войдут покой и уверенность в завтрашнем дне. Пусть освященная вода очистит душу от тревог и наполнит сердце верой, поможет пройти любые испытания с достоинством и надеждой.
***
В день Крещения Господня примите искренние поздравления!
Пусть этот день напомнит нам всем о главном - чистоте помыслов, искренней вере и любви к ближним. Пусть Господь укрепит вас в вере, защитит от зла и благословит каждый шаг. Желаю, чтобы в доме всегда царили гармония и взаимопонимание.
***
Со светлым праздником Крещение Господне!
Пусть этот святой праздник подарит ощущение защиты свыше. Желаю здоровья, благополучия и душевной тишины. Пусть крещенская вода очистит не только тело, но и мысли, принесет облегчение душе и укрепит надежду.
***
От всей души поздравляю с праздником Богоявления!
Пусть крещенская благодать наполнит ваш дом миром, сердце - спокойствием и верой в лучшее. Пусть каждый новый день будет шагом к свету, добру и гармонии.
***
Поздравляю с Крещением!
Пусть этот великий праздник станет точкой духовного обновления, поможет отпустить прошлые обиды и начать новую страницу с чистым сердцем. В этот день просим у Бога мира для нашей страны, здоровья и защиты для всех, кто стоит на ее защите. Да хранит нас всег Господь!
Картинки с Крещением Господним
***
***
***
***
***
***
Ранее мы также рассказывали, когда набирать воду на Крещение и что нельзя делать с освященной водой.