Киллиан Мерфи хочет сделать реконструкцию исторического места.

Знаменитый ирландский актер Киллиан Мерфи, известный по картинам "Острые козырьки" и "Оппенгеймер", вместе со своей женой - художницей Ивонн МакГиннес - купили 100-летний кинотеатр "Феникс" в Ирландии. После начала пандемии вируса COVID-19 кинотеатр закрыли, поэтому супруги решили восстановить его работу.

Как пишет издание Irish Times, звездная пара планирует начать реконструкцию помещения. Они запланировали это на следующий год. Ранее это место, которое также было танцевальным залом, считалось одним из лучших кинотеатров Великобритании и Ирландии.

Однако он особенный не только этим. Мерфи решил восстановить его работу, потому что с детства ходил смотреть туда фильмы, и это место стало для него родным.

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"Мой отец ходил туда еще до меня, когда был молодым, и мы смотрели много фильмов в "Фениксе". Мы понимаем, что кино значит для жителей Дингла. Мы хотим снова открыть двери, расширить творческий потенциал, восстановить его место в культурной плоскости этого уникального города", - поделились Киллиан и Ивонн.

Историческое здание расположено в центре Дингла, и, кстати, "Феникс" является единственным кинотеатром в этом городе. За время своего существования помещение пережило два пожара в 1921 и 1938 годах. Его реконструировали и меняли. В частности, его фасад, мозаику, изображение феникса были добавлены и изменены после второго пожара.

Что известно о Киллиане Мерфи

Киллиан Мерфи родился 25 мая 1976 года в Корке, Ирландия. Мерфи получил мировую славу благодаря ролям в фильмах Кристофера Нолана, в частности, "Пугало" и "Темный рыцарь". Он также играл роли в картинах "28 дней спустя", "Дюнкерк", "Интерстеллар" и "Безумное сердце". Кроме того, он известен заглавной ролью в сериале "Острые козырьки", где артист сыграл Томма Шелби. В 2024 году Мерфи получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в ленте "Оппенгеймер".

Напомним, ранее мы писали, что Netflix выпустит полнометражный фильм "Острые козырьки" с Киллианом Мерфи. Стало известно, когда начнутся съемки картины.

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