Яичница по такому рецепту получается гораздо вкуснее.

Любая хозяйка знает, как приготовить яичницу. Казалось бы, нет ничего проще - смазали сковороду маслом, дождались, пока она нагреется, затем вбили яйца и всё. Однако опытные кулинары говорят, что растительное и сливочное масло - не лучший вариант для завтрака, поэтому рекомендуют другой способ, на чем жарить яйца.

Нужно ли лить масло на сковороду для яичницы

В сети часто можно встретить споры о том, можно ли жарить яичницу на подсолнечном масле, или все-таки лучше использовать сливочное. Наиболее популярное мнение заключается в том, что растительные жиры более предпочтительны, чем сливочное масло, потому что вторые сильнее "бьют" по поджелудочной. Если часто употреблять яичницу, приготовленную на растительных жирах, человек может столкнуться с повышенным уровнем холестерина и другими проблемами.

Можно ли жарить яичницу без масла? Да, конечно, и сухая сковорода подходит для такого блюда, однако издание Express предлагает альтернативный вариант. Эксперты советуют готовить такой завтрак на беконе. Сначала обжарить его, а затем использовать оставшийся жир для жарки яиц. По словам тех, кто так делал, это придает яичнице хрустящую корочку, копченый привкус и настоящий, классический вкус, которого никогда не добьешься, используя масло или жир.

Многие люди, которые попробовали такой метод, говорят, что яичница получается "со вкусом детства", потому что именно так готовили блюдо их бабушки. Тем не менее, любители хрустящей корочки признаются, что это не то, на чем полезно жарить яичницу, и этот способ не самый безопасный для здоровья, однако иногда все-таки прибегать к нему можно.

Для того, чтобы вкусно приготовить жареные яйца таким образом, вам нужно просто разогреть сковороду, выложить на нее ломтики бекона и обжарить их со всех сторон до готовности. Затем бекон убрать или оставить (по вашему желанию) и вбить яйца. Посолить, поперчить, дождаться, когда яйца "схватятся" и начнут затвердевать. После этого их можно перевернуть лопаткой и уже жарить до хрустящей корочки. Возможно, такое угощение нельзя назвать полезным завтраком на каждый день, но если хочется себя побаловать, то нет ни одной причины отказываться.

