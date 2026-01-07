В 2023 году, Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь обновили религиозный календарь, а за ними последовал официальный переход страны на новый стиль.

До сих пор многие путаются в том, когда отмечать Рождество и другие даты, поэтому следует запомнить самые важные изменения и праздники в Украине 2026 года.

Когда отмечать праздники в Украине 2026 - какая разница между календарями

Сначала разберемся, какие вообще существуют основные типы календарей, а именно: юлианский, григорианский и новоюлианский.

Юлианский календарь ввели еще при Юлии Цезаре в 45 году до н.э. Он довольно простой: год делится на 365 дней, и каждый четвертый год - високосный, то есть, на один день длиннее.

На деле же реальный год (от весеннего равноденствия до осеннего) чуть короче - примерно на 11 минут. Поэтому, используя юлианский календарь, со временем накапливается дополнительное время: сначала в минутах, потом в часах, и днях. Так, например, праздники 2026 года по юлианскому календарю отстают от других календарей на 13 дней.

В 1582 году, папа Григорий XIII решил это исправить, убрав 10 дней (после 4 октября сразу наступило 15-е) и изменив правило високосных лет, по которому вековые годы, то есть, оканчивающиеся на два нуля, не считались високосными, если не делились на число 400. Таким образом, григорианский календарь оказался точнее, ошибаясь всего на день за тысячу лет, и именно по нему живет почти весь мир - кроме православных стран.

В православном мире, за стандарт принят новоюлианский календарь. Это компромиссный вариант, придуманный в 1923 году сербским астрономом Милутином Миланковичем специально для православных церквей. Он решил сделать календарь точнее юлианского, но не хотел "копировать" у католиков. Миланкович усложнил правила вычисления високосных лет, убирая 7 дней за 900 лет, хотя вплоть до 2800-го года его вычисления полностью совпадали с григорианским календарем.

Большинство православных церквей восточной Европы, в том числе ПЦУ, перешли именно на новоюлианский стиль, чтобы отмечать Рождество и другие православные праздники 2026 года в один день с западными церквями.

Почему дата Пасхи не зависит от календарей и кто решает, когда Пасха в 2026 году

Дата празднования Пасхи вообще не привязана жестко ни к одному из календарей. Дело в том, что по православной традиции, она всегда высчитывается по юлианскому календарю, и менять этот метод никто не собирается. Из-за этого православная Пасха часто позже католической, и лишь иногда выпадает на один и тот же день. Таким образом, когда Пасха в 2026 году, зависит от официального решения церкви, тогда как, например, когда Крещение в 2026 году, предопределено календарем.

Календарь - главные государственные и церковные праздники 2026 года

В мире существует бесчисленное количество праздников, связанных с разными религиями, профессиями, идеологиями и т.д. Однако для Украины конечно же главными днями являются те, что связаны с православным христианством и государственностью. Именно на эти праздники в 2026 году и стоит обратить внимание в первую очередь.

Январь

1 января - Новый год и Обрезание Господне (по старому церковному календарю - 14 января).

6 января - Крещение Господне (ранее - 19 января).

12 января - День украинского политзаключенного.

14 января - Старый Новый год (то есть, Новый год по старому стилю).

20 января - День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов, День Автономной Республики Крым.

22 января - День Соборности Украины.

24 января - День внешней разведки Украины.

26 января - День pаботника контрольно-ревизионной службы Украины.

27 января - Международный дeнь памяти жертв Холокоста.

29 января - День памяти Героев Крут.

30 января - День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины.

Февраль

2 февраля - Сретение Господне.

16 февраля - День единения Украины.

19 февраля - День Государственного герба Украины.

20 февраля - День памяти Героев Небесной Сотни.

24 февраля - начало полномасштабной войны России против Украины.

25 февраля - День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ.

26 февраля - День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Март

8 марта - Международный женский день.

9 марта - День рождения Тараса Шевченко, День землеустроителя Украины.

14 марта - День украинского добровольца.

17 марта - День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения.

18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины.

24 марта - Всеукраинский день борьбы с туберкулезом, День фтизиатра.

25 марта - День Службы безопасности Украины, а также Благовещение Пресвятой Богородицы (ранее - 20 марта).

26 марта - День Национальной гвардии Украины.

27 марта - День нефролога.

Апрель

2 апреля - день кинолога.

4 апреля - День веб-мастера.

7 апреля - День геолога.

12 апреля - Пасха (дата для 2026 года), День работников ракетно-космической отрасли Украины.

Когда Пасха в 2026 году в Украине решает синод Православной церкви, это также праздник государственного значения.

15 апреля - День уголовного розыска.

17 апреля - День работников пожарной охраны.

18 апреля - День памятников истории и культуры.

20 апреля - День окружающей среды, День благодарности волонтерам.

23 апреля - Всеукраинский день психолога.

26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф (Международный день памяти о чернобыльской катастрофе), Всемирный день интеллектуальной собственности.

28 апреля - День работников скорой медицинской помощи.

30 апреля - День пограничника.

Май

1 мая - День труда.

7 мая - День радио.

8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященныe памяти жертв Второй Мировой вoйны.

8 мая - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

12 мая - День матери.

15 мая - День семьи в Украине.

18 мая - День науки, День Европы в Украине.

19 мая - Дeнь памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественныx организаций, Всеукраинский день работников культуры.

20 мая - День банковских работников.

21 мая - Вознесение Господне, День вышиванки.

23 мая - День Героев Украины.

24 мая - Дeнь славянской письменности и культуры.

25 мая - День филолога, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.

26 мая - День химика.

31 мая - День сварщика, День Киева, Троица.

Июнь

1 июня - День защиты детей.

2 июня - День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности.

4 июня - День хозяйственных судов.

6 июня - День журналиста.

9 июня - День работников легкой промышленности.

12 июня - День работников фондового рынка.

18 июня - День участкового офицера полиции.

19 июня - День фермера.

22 июня - День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.

23 июня - День государственной службы ООН, День государственной службы Украины.

25 июня - День таможенника Украины.

28 июня - День Конституции Украины.

Июль

1 июля - День архитектуры Украины (День архитектора), День государственного регистратора, День следователя.

2 июля - День налоговика Украины.

4 июля - День судебного эксперта.

7 июля - День войск ПВО Вооруженных Сил Украины, День Военно-морских Сил Украины, День работника природно-заповедного дела.

14 июля - День рыбака в Украине.

15 июля - День Украинской Государственности, День крещения Киевской Руси-Украины, День миротворца.

16 июля - День бухгалтера.

21 июля - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

26 июля - День системного администратора.

27 июля - День медицинского работника.

28 июля - День работников торговли, День PR-специалиста.

Август

1 августа - День инкассатора.

2 августа - День памяти погибших военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

4 августа - День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (День ВВС Украины).

6 августа - Преображение Господне (ранее - 19 августа).

8 августа - День войск связи Вооруженных Сил Украины.

11 августа - День строителя, День работников ветеринарной медицины.

12 августа - День молодежи в Украине.

15 августа - День археолога, Успение Пресвятой Богородицы (ранее - 28 августа).

19 августа - День пасечника.

23 августа - День Государственного флага Украины (День флага Украины).

24 августа - День Независимости Украины.

25 августа - День шахтера.

29 августа - День памяти защитников Украины.

31 августа - День авиации Украины, День дальнобойщика.

Сентябрь

1 сентября - День знаний, День предпринимателя.

2 сентября - День нотариата.

7 сентября - День военной разведки Украины.

8 сентября - День памяти жертв фашизма, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.

9 сентября - День тестировщика.

12 сентября - День компьютерщика и программиста.

14 сентября - День танковых войск, День украинского кино, День физкультуры и спорта Украины.

15 сентября - День работников леса в Украине.

16 сентября - День фармацевтического работника.

17 сентября - День усыновления в Украине, День спасателя в Украине.

19 сентября - День изобретателя и рационализатора в Украине.

20 сентября - День HR-менеджера в Украине, День рекрутера в Украине.

21 сентября - День мира в Украине.

22 сентября - День партизанской славы в Украине, День машиностроителей Украины, День без автомобилей.

29 сентября - День памяти трагедии Бабьего Яра, Всеукраинский день дошкольного образования, День отоларинголога в Украине, Всемирный день сердца, Международный день глухих.

30 сентября - Всеукраинский день библиотек.

Октябрь

1 октября - День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, День ветерана, Покров Пресвятой Богородицы.

2 октября - День уролога.

4 октября - День учителя в Украине, День территориальной обороны Украины (День ТРО).

8 октября - День юриста Украины.

10 октября - Дeнь работников стандартизации и метрологии.

13 октября - День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы, День профсоюзов Украины, День художника.

16 октября - День аллерголога.

19 октября - Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности.

20 октября - Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы, День работников пищевой промышленности.

27 октября - День украинской письменности и языка, День автомобилиста.

28 октября - День освобождения Украины oт фашистских захватчиков.

Ноябрь

3 ноября - День инженерных войск Украины, День ракетных войск и артиллерии Украины, День работника социальной сферы Украины.

4 ноября - День железнодорожника.

6 ноября - День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков.

9 ноября - Всеукраинcкий день работников культуры и мастерoв народного искусства.

10 ноября - День виноградаря и винодела Украины.

16 ноября - День работникoв радио, телевидения и связи Украины.

17 ноября - День работников сельского хозяйства Украины, День студента в Украине.

18 ноября - День сержанта Вооруженных Сил Украины.

19 ноября - День работников гидрометеорологической службы Украины, День стеклопроизводителя.

21 ноября - День Достоинства и Свободы, День десантно-штурмовых войск Украины.

23 ноября - День памяти жертв Голодомора.

27 ноября - День основания Национальной Академии Наук Украины.

30 ноября - День домашних животных.

Декабрь

1 декабря - День работников прокуратуры Украины.

5 декабря - День работников статистики в Украине.

6 декабря - День Вооруженных Сил Украины.

7 декабря - День местного самоуправления.

10 декабря - День прав человека.

12 декабря - День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины.

14 декабря - День чествовaния участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора ЧАЭС).

15 декабря - День работников суда Украины.

17 декабря - Дeнь работника государственной исполнительной службы.

19 декабря - День адвокатуры Украины.

22 декабря - День энергетика, День дипломатической службы Украины.

24 декабря - День работников архивных учреждений Украины.

25 декабря - Рождество Христово (ранее - 7 января).

29 декабря - День информационно-медийных структур Минобороны Украины и Вооруженных Сил Украины.

Важно помнить, что далеко не все церковные праздники 2026 считаются государственными.

Официальные выходные для большинства украинцев - это субботы и воскресенья. Выходных в дни государственных праздников во время военного положения нет - как и дополнительных выходных в случае, если государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье.

