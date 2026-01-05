Эти простые средства помогут обновить ткань.

Опытные хозяйки и так знают, как вывести желтые пятна с подушки - их стирают, замачивают в магазинном отбеливателе или белизне, даже отдают в химчистку. Оказалось, что есть более легкий способ, как можно освежить старые подушки, потратив всего полчаса.

Как отбелить пожелтевшие подушки - лайфхак

Эксперты компании Mary's Kitchen Flour Sack Towels сообщили изданию Express, что делать, если подушка желтеет. По их мнению, такое может происходить по ряду причин, наиболее распространенной из которых является пот. Из-за этого подушка становится рассадником бактерий, в том числе постельных клопов.

Предмет, на котором вы постоянно спите, вообще нужно стирать минимум дважды в год и, казалось бы, в этом нет ничего сложного - положили в стиральную машинку да и всё. Но на самом деле, таким образом можно деформировать изделие и даже испортить его, так и не избавившись от пятен, потому что стирка далеко не всегда помогает. Более того - и высушить подушку после машинки тяжело, особенно зимой. Велика вероятность, что внутри наполнитель все равно останется влажным, из-за чего потом обрастет грибком и плесенью, а вы этого даже не заметите.

В Mary's Kitchen Flour Sack Towels объяснили, как отбелить белые подушки безопасно - специалисты рекомендуют использовать белый уксус и соду. Сначала нужно снять все наволочки и чехлы, затем посыпать поверхность подушки содой с обеих сторон. Таким же образом можно почистить и матрас, предварительно сняв простыни.

Далее нужно залить в пульверизатор воду и белый уксус в пропорции 1:2 и распылить на подушку. Оставить на полчаса, а потом пропылесосить поверхность, убирая соду. Также можно "пройтись" сухой тряпкой, но ни в коем случае не использовать влажную губку.

Профессионалы сказали, что если позволяет погода, можно вывесить подушку на улицу - на бельевую веревку, например, чтобы она окончательно высохла на свежем воздухе и проветрилась от запаха уксуса. Особенно хорошо, если погода будет солнечной, ведь ультрафиолетовые лучи обладают природными дезинфицирующими свойствами и могут помочь устранить неприятные запахи. Периодически подушку нужно будет взбивать и переворачивать, чтобы обеспечить ей равномерное высыхание.

Эксперты добавили, что синтетические подушки, как правило, можно стирать каждые три-шесть месяцев, соблюдая регулярный режим чистки. Пуховые и перьевые подушки лучше всего сдавать в химчистку каждые шесть-двенадцать месяцев, а подушки из пенополиуретана с эффектом памяти следует чистить локально.

Некоторые подушки даже подходят для стирки в стиральной машине, а другие можно погружать в ванну, но стоит всегда проверять этикетку, чтобы убедиться в правильности чистки.

