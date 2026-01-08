Эксперт по эзотерике рассказала, когда нужно убирать елку после Нового года, чтобы не перекрыть удачу и благополучие.

Праздничная елка радует глаз и после Нового года, поэтому многие откладывают ее уборку "на потом". Однако, по словам экспертов, затягивать с этим делом не стоит. Разбираемся, почему это важно сделать вовремя и когда можно убирать елку после Нового года.

Ранее мы также рассказывали, когда отмечают Старый Новый год и о его приметах.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Какого числа убирать елку после Нового года - почему нельзя держать ее до весны

Как рассказала в комментарии УНИАН таролог и эксперт по жизненным стратегиям Natalis Domini, начинать нужно с того, почему мы ставим елку. "В том, что мы ставим елку на зимние праздники, есть глубокий смысл, о котором некоторые люди даже не знают, - говорит эзотерик. - Елка - это своеобразное жертвоприношение, которое является отголоском древних верований славян. То есть, это в некотором роде обряд: мы принесли в жертву дерево и украсили его для того, чтобы новый год был хорошим и красивым".

Видео дня

Вынос елки - это завершение обряда и закрытие праздничного периода. Дерево следует выносить из дома после Крещения, так как этот праздник завершает рождественско-новогодний цикл. Важно также вынести елку вовремя:

Если елка стоит слишком долго, начинается застой энергий - те, которые уже должны были отжить свое и уйти дальше, "раскручиваются" в другую сторону, и дерево начинает тоже "высасывать" энергию. Поэтому, если говорить о том, когда лучше убирать елку, то это нужно сделать до конца января.

Также, по словам Natalis Domini, живую елку нельзя выбрасывать, как мусор на свалку - выносить ее нужно с почестями:

дерево нужно разбирать в хорошем настроении - чтобы дома все было хорошо и водились деньги;

следует поблагодарить елку, а также старый и новый год, даже если он уже успел вас чем-то разочаровать - тогда нужно подумать, какие уроки вам пытается объяснить жизнь;

новогоднее живое дерево следует вернуть обратно в природу - например, отдать на корм животным (хвою любят есть козы), разобрать на ветки и сделать из них мульчу для сада или огорода, отнести дерево в лес и оставить там.

"Когда вы вынесли елку, можно сказать: "Отпускаю. Пусть будет так", - советует эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: