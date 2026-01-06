Кутья - главное блюдо на столе в Рождественский сочельник, на Маланки и накануне Крещения. Сначала кутья богатая, затем - щедрая, и, наконец, голодная. Исторически сложилось, что украинцы отмечают эти праздники не только по новому, но и по старому церковному календарю. Поэтому и кутью готовят в разные дни: те, кто придерживается нового, 5 января накрывают стол голодной кутьей, а те, кто старого, - 6 января только ставят на стол богатую. Ее старинный рецепт вы найдете ниже.
Богатая кутья - рецепт на Святвечер
Канун Рождества - Сочельник - приходится на пост, но несмотря на это ужин называют Богатая кутья, так как на стол нужно подавать 12 постных блюд. Ранее мы рассказывали, какие традиционные блюда на Сочельник готовят и среди них - обязательно кутья. На Правобережье ее готовили из пшеницы, а на востоке, к примеру, - из ячменя, и заправляли тертым маком, орехами, медом и узваром. Традиционно ставил кутью на стол мальчик или мужчина, а под скатерть или рушник, на котором стояло блюдо, подстилали немного сена.
Для приготовления понадобятся:
- 400 г пшеницы/пшеничной крупы;
- 1 л воды;
- 50 г растительного масла (для постной кутьи, и сливочное масло – для щедрой);
- соль по вкусу;
- 300 г орехов.
Для подливы:
- 200 г мака;
- 400 г воды;
- 100 г меда;
- 100 г сахара.
Пшеницу или крупу залить водой и готовить до загустения. Добавить растительное масло и поставить томиться на 1 час в духовку.
Для подливы промытый и запаренный мак растереть, добавляя кипяченую воду до получения макового молочка. Помешивая, добавить мед и сахар.
Кутью при подаче на стол поить маковой подливой, сверху посыпать орехами и заправить узваром.