С 1 января 2026 в Украине заработал новый закон о выплатах на ребенка при рождении.

Закон о выплатах на ребенка №13532, уже вступивший в силу, значительно увеличивает пособия на новорожденных, начиная с 2026 года. Кто может получить эти деньги и как оформить выплату, рассказываем ниже.

Новые выплаты на детей при рождении с января 2026 - кто может их получить

Согласно украинскому законодательству, новые выплаты на ребенка в 2026 году в размере 50 тыс. грн предусмотрены для детей, которые родились после 1 января 2026.

Касательно того, когда приходят выплаты на ребенка, то их начисляют сразу же после рождения малыша. Подать заявление на получение денег может кто-то один из родителей или опекунов ребенка, с которым он живет постоянно. Для деток, которые находятся на полном гособеспечении, эти деньги откладывают на депозит - получить их дети смогут, когда вырастут.

Кроме этого, для незастрахованных женщин предусмотрена ежемесячная выплата 7 000 грн в связи с беременностью и родами.

Напомним, что выплата для детей, которые родились до 1 января 2026, составляет 41 280 грн - из этой суммы сразу выплачивают лишь 10 320 грн, а оставшуюся часть 30 960 грн в течение 36 месяцев по 860 грн.

Как оформить выплаты на ребенка при его рождении

Оформить выплаты на ребенка в Украине можно через сервис "єМалятко" в "Дія" или в отделении Пенсионного фонда Украины, подав заявление после рождения малыша.

Через "Дія" подать заявление можно, если еще не получили на руки свидетельство о рождении. Если же свидетельство есть, а "Дія" нет, то тогда стоит обратиться в ПФУ.

Кроме этого, если малыш родился за границей, то в ПФУ следует также предоставить официальные документы о рождении из страны пребывания.

Сколько будут составлять ежемесячные выплаты на детей 2026

В 2026 году меняется также и размер ежемесячной помощи для малышей. Теперь выплаты на детей до года будут составлять 7 тыс. грн ежемесячно (для ребенка с инвалидностью - 10 500 грн). После того, как ребенку исполнится год, у мамы есть выбор остаться с малышом или пойти на работу. В зависимости от этого будет зависеть сумма ежемесячной помощи:

в декретном отпуске до 3 лет - 7 000 грн;

при выходе на работу - 8 000 грн по программе "єЯсла" (для ребенка с инвалидностью - 12 000 грн).

"Пакунок малюка" сохраняется, его размер теперь 8 451 грн (было 7 689 грн).

