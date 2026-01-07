С этим продуктом можно приготовить несколько вкусных блюд.

Любая хозяйка знает, как приготовить макароны на гарнир, и в этом нет ничего сложного. Нужно просто положить их в кипящую воду, посолить и отварить до готовности. Однако такой вариант приедается быстро - узнайте, какие есть простые блюда из макарон, которые можно считать полноценным ужином.

Запеканка из макарон по-итальянски

Такой вариант обеда точно понравится хозяйкам - никаких хлопот, блюдо готовится практически без вашего вмешательства, но получается очень вкусным и сытным.

Ингредиенты:

200 граммов любых макарон;

1 банка консервированных помидоров в собственном соку (можно заменить томатной пастой);

200 граммов грибов;

1 сладкий перец;

1 репчатый лук;

2 зубчика чеснока;

200 граммов сыра моцарелла;

4 ст.л тертого пармезана;

растительное масло.

Все овощи и грибы нарезать, разогреть сковороду с маслом, выложить измельченные ингредиенты и тушить 15 минут до мягкости. Отварить макароны так, как указано по инструкции, слить воду. Смазать маслом форму для запекания, разложить внутри макароны. Добавить овощи и грибы вместе с соком, который остался на сковороде. Помидоры измельчить, залить ими содержимое формы. Если использовали томатную пасту, то ее развести водой и сделать то же самое.

Посыпать запеканку сыром, посолить и перемешать. Сверху посыпать оставшимся сыром, разложить ломтики моцареллы. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса до румяной корочки. Достать блюдо из духовки, оставить на 10 минут, только потом подать к столу. По такому же принципу готовится и сочная запеканка из макарон с фаршем - мясным ингредиентом можно заменить овощи или добавить его в рецепт дополнительно.

Лазанья из макарон с куриным фаршем

Еще одно удачное блюдо, на приготовление которого уйдет около полутора часов. Лазанья получается нежной и сочной, а также абсолютно не жирной.

Ингредиенты:

350 гр куриного фарша;

200 гр макарон;

50 гр репчатого лука;

300 мл молока;

2 ст.л томатной пасты;

100 гр твердого сыра;

соль, паприка;

подсолнечное масло.

Немногие знают, что приготовить из макарон можно такую удивительную "ленивую" лазанью. Лук очистить, мелко нарезать, морковь натереть на терке. Обжарить овощи на растительном масле до золотистого цвета. Добавить куриный фарш, помешивая, готовить 7-10 минут. Выложить томатную пасту, снова перемешать, тушить 5 минут. Всыпать соль и паприку, также можно использовать другие любимые специи.

Взять форму для запекания, выложить слой сырых макарон, дальше - половину начинки фарша с овощами, затем тертый сыр. Повторяем слои, пока не закончатся ингредиенты, но последним должен быть именно тертый сыр. В конце нужно залить молоком содержимое формы и отправить блюдо в духовку на 1 час при 175 градусах Цельсия. По желанию лазанью можно украсить базиликом и томатами черри.

Паста из макарон с сыром

Это популярное блюдо американской кухни - макароны с сыром. Его умеет готовить любая хозяйка в США, однако и многим украинцам оно пришлось по душе.

Ингредиенты:

200 гр макарон;

100 гр твердого сыра (лучше - чеддер);

100 гр творожного сливочного сыра;

400 мл молока;

соль, перец.

Наверное, нет проще блюда из макарон, чем "мак-н-чиз", и если вы его приготовите, то сами убедитесь в этом. Духовку сразу нужно разогреть до 180 градусов, взять форму и выложить сливочный сыр. Сверху выложить сырые макароны и залить их молоком. Посолить, поперчить, перемешать ложкой, чтобы не слиплись. Отправить блюдо в духовку на 20 минут, затем достать и убрать молочную пленку. Посыпать пасту тертым сыром, перемешать, снова поместить в духовку и готовить 10 минут. Готовое блюдо можно посыпать перцем.

