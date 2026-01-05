Накануне праздника Крещение Господне, или Богоявление, отмечают Второй сочельник.

Сочельник перед Крещением и сам праздник Богоявления имеют немало традиций, но не все из них являются обязательными с точки зрения церкви. Священник Львовской епархии отец Мирослав в комментарии УНИАН рассказал, какие правила советует соблюдать церковь в это время, обязательно ли нырять в прорубь и что не следует делать.

Что такое Сочельник накануне Крещения

В январе согласно новому церковному календарю в Украине отмечают еще один Сочельник - Крещенский. Это день накануне одного из самых больших церковных праздников Крещения Господня, или Богоявления установленному в память о крещении Иисуса Христа в водах реки Иордан Иоанном Предтечей. Согласно евангельскому повествованию, в момент крещения на Христа сошел Святой Дух в образе голубя, а с небес прозвучал голос, назвавший Его Сыном Божьим.

Название Крещенского сочельника связано со словом "сочиво" - традиционным постным блюдом, которое готовят и вкушают накануне Богоявления, оно же - голодная кутья.

Какого числа отмечают Крещенский сочельник

Начиная с 2024 года, праздник Богоявления, а вместе ним и Крещенский сочельник, отмечают по новому церковному календарю - то есть, на 13 дней раньше прежнего.

Согласно ему, Крещение ныне отмечают 6 января. То есть, в этом году Крещенский сочельник Украина празднует 5 января (как и Сочельник 2025).

По старому церковному стилю дата осталась прежней и приходится на 18 января, так как Крещение 19 января.

Крещенский сочельник - традиции дня

По словам отца Мирослава, в сочельник накануне Богоявления в храмах совершается литургия - духовная подготовка к празднику Крещения Господня. После богослужения священник вместе с людьми идет освящать воду - на реку, озеро или возле храма, в зависимости от местных возможностей. Вечером семьи садятся к второй Святой вечере, которую в народе называют "второй Колядой":

Это день строгого однодневного поста: нельзя употреблять пищу животного происхождения, включая рыбу, масло, молоко. Что касается алкоголя, то жесткого запрета нет - человек сам делает выбор. Кто-то может позволить себе символически, кто-то сознательно воздерживается.

Так же и с купанием в Крещение - это личный выбор каждого человека. Кто-то хочет окунуться в воду, кто-то - нет, и это нормально: все зависит от внутреннего решения, состояния здоровья и т. д.

Что запрещено делать в Крещенский сочельник

Как подчеркивает отец Мирослав, церковь призывает, чтобы в эти дни - 5 января и 6 января, люди "проживали в мире и покое, с молитвой":

Сочельник в Украине - это время, когда семья собирается вместе: дети приезжают к родителям, и в доме должна царить теплая, семейная атмосфера, наполненная любовью. Считается, что от того, с каким настроением и молитвой проходит Святая вечеря, во многом зависит весь следующий год. Поэтому, конечно, нельзя ругаться, кричать, грохотать и т. п.

Хорошая традиция в эти дни - петь песни или колядовать. Семейная коляда создает светлую, христианскую атмосферу.

Что касается работы по дому, то нет четких запретов: если кто-то не успел сделать домашние дела, допускаются легкие работы - немного убрать, постирать, навести порядок в доме.

Чего не следует делать:

заниматься тяжелой работой по хозяйству;

стучать, рубить дрова;

гадать и проводить какие-то мистические обряды.

"На Крещение в народной традиции действительно существует много преданий и обычаев. В частности, мистические рассказы, связанные с ночью перед Богоявлением, которые передавались из поколения в поколение как фольклор", - говорит священник.

Он привел в пример народные басни о том, что в эту ночь в колодце вода превращается в вино, а куры разговаривают. Таким образом наши предки подчеркивали мистичность момента. Однако, по словам священника, каждый сам несет ответственность за свои поступки и выбор. С точки зрения церкви, в эти дни стоит сосредоточиться на духовной подготовке и семейном единстве.

справка Мирослав Кинас священник Львовской епархии, юрист, адвокат Мирослав Кинас – священник Львовской епархии, юрист, адвокат. Родом из села Каров во Львовской области (Шептицкий район). Окончил духовную семинарию в Санкт-Петербурге в 1978 году. Также имеет юридическое образование, полученное во Львовском университете. Более 17 лет работал юристом в Сбербанке, совмещая эту работу со священническим служением.

