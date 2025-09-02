На первое место среди видеокарт вырвалась RTX 4060, а доля Windows 11 впервые превысила 60%.

В Steam обновили статистику по оборудованию пользователей за август 2025 года. ПК-площадка регулярно проводит опросы, чтобы определить, какие комплектующие наиболее популярны среди геймеров.

В списке видеокарт теперь новый лидер – Nvidia RTX 4060. Ее доля по итогам месяца составила 4,66%. RTX 3060, которая лидировала долгое время, упала на второе место с показателем 4,79%. Закрыла тройку ноутбучная RTX 4060 – 4,43%.

Примечательно, что в топ-10 нет ни одной карты из нового поколения RTX 50. AMD Radeon тоже не входят в десятку.

Остальная статистика:

Самые популярные процессоры – Intel (58,97%), AMD (41,03%);

Самое популярное количество ядер ЦП – 6 ядер (30,64%), 8 ядер (24,41%);

Самые популярные объемы ОЗУ – 16 ГБ (41,88%), 32 ГБ (36,46%);

Самые популярные объемы видеопамяти – 8 ГБ (35,03%), 12 ГБ (19,30%);

Самые популярные разрешения экрана – 1920x1080 (54,44%), 2560x1440 (20,19%);

Самые популярные VR-гарнитуры – Oculus Quest 2 (31,35%), Quest 3 (23,21%).

Помимо этого геймеры продолжают отказываться от Windows 10 и переезжать на Windows 11. Доля последней по итогам августа выросла на 0,49%, преодолев важную психологическую отметку в 60%.

Еще больше свежей статистики можно найти по ссылке.

