В Steam обновили статистику по оборудованию пользователей за август 2025 года. ПК-площадка регулярно проводит опросы, чтобы определить, какие комплектующие наиболее популярны среди геймеров.
В списке видеокарт теперь новый лидер – Nvidia RTX 4060. Ее доля по итогам месяца составила 4,66%. RTX 3060, которая лидировала долгое время, упала на второе место с показателем 4,79%. Закрыла тройку ноутбучная RTX 4060 – 4,43%.
Примечательно, что в топ-10 нет ни одной карты из нового поколения RTX 50. AMD Radeon тоже не входят в десятку.
Остальная статистика:
- Самые популярные процессоры – Intel (58,97%), AMD (41,03%);
- Самое популярное количество ядер ЦП – 6 ядер (30,64%), 8 ядер (24,41%);
- Самые популярные объемы ОЗУ – 16 ГБ (41,88%), 32 ГБ (36,46%);
- Самые популярные объемы видеопамяти – 8 ГБ (35,03%), 12 ГБ (19,30%);
- Самые популярные разрешения экрана – 1920x1080 (54,44%), 2560x1440 (20,19%);
- Самые популярные VR-гарнитуры – Oculus Quest 2 (31,35%), Quest 3 (23,21%).
Помимо этого геймеры продолжают отказываться от Windows 10 и переезжать на Windows 11. Доля последней по итогам августа выросла на 0,49%, преодолев важную психологическую отметку в 60%.
