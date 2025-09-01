Геймеры возвращаются в No Man's Sky – хитовая игра достигла рекордного онлайна

До недавнего времени лучшим результатом No Man's Sky в Steam было 10-20 тысяч человек.

Космическая песочница No Man's Sky от студии Hello Games достигла рекордного онлайна в Steam за последние семь лет. Пиковое число игроков вечером 31 августа составило 93,3 тыс. В июле 2018 года цифра добралась до отметки в 97,7 тыс.

За последний год среднесуточная аудитория игры держалась на уровне 10–20 тысяч игроков со скачками до 40-50 тысяч после релиза предыдущих крупных контентных обновлений вроде Words Part I и Part II.

Столь значительный всплеск интереса связан с выходом крупного обновления Voyagers, которое добавило в проект возможность строить огромные корабли. Помогла, вероятно, и 60% скидка, которая продлится до 8 сентября.

Историю No Manʼs Sky знает каждый: вместо обещанного космического приключение с бесконечным количеством не похожих друг на друга миро мы получили лишь его имитацию, а разработчики настроили против себя практически всю индустрию.

К счастью, студия Hello Games не сдалась и смогла восстановить репутацию, доведя игру до ума и выполнив все обещания (и даже больше). Обновление Voyagers заняло почетное место в огромной контентной куче, накопленной за время пострелизной поддержки игры.

Напомним, что в конце 2023-го студия Hello Games показали свою новую игру под названием Light No Fire. В ней обещают первый по-настоящему открытый мир размером с Землю.

