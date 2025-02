Разработкой занимался фанат, но выпущено DLC как официальное.

Классическая RPG Neverwinter Nights, вышедшая в 2002 году, неожиданно пополнилась новым контентом: в продаже появилось DLC Doom of Icewind Dale, официальное продолжение оригинальной кампании.

Дополнение создано разработчиком игр и писателем Люком Скаллом, который ранее работал над последним DLC для Neverwinter Nights 2.

Сюжет переносит игроков в Айсвинд Дейл, где спустя несколько лет после событий оригинала вновь вспыхивает конфликт. Разработчик обещает 10–15 часов нового контента, включающего квесты для высокоуровневых персонажей, сражения с новыми монстрами и путешествия по культовым локациям Forgotten Realms. Также дополнение добавляет новые портреты, саундтрек и вступительный ролик с озвучкой.

Разработчик изначально создавал Doom of Icewind Dale как фанатский мод, но позже расширил его до официального дополнения, получив одобрение Wizards of the Coast. Это только первая часть крупной кампании The Blades of Netheril, которая продолжит развивать вселенную Neverwinter Nights.

Хотя оригинальная Neverwinter Nights вышла еще в 2002 году, она до сих пор жива благодаря активному сообществу. Недавно команда "неоплачиваемых программистов" из коммьюнити игры выпустила крупный патч, который оптимизирует проект под современные компьютеры.

