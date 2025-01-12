Разработчики оптимизировали классику для современных систем.

Официальное обновление для Neverwinter Nights: Enhanced Edition, подготовленное при поддержке энтузиастов из мод-сообщества, стало неожиданным подарком для поклонников классической RPG, впервые вышедшей в 2002 году.

Разработчики из Beamdog отметили, что работа над новым патчем велась на добровольных началах:

"Авторы этих улучшений – команда увлечённых фанатов и неоплачиваемых программистов из коммьюнити NWN"

Среди ключевых нововведений выделяются расширенные графические настройки, позволяющие включить сглаживание и анизотропную фильтрацию, а также улучшения неткода, которые оценят любители кооперативного прохождения и владельцы собственных серверов. Кроме того, были добавлены новые инструменты в NWScript, что должно упростить жизнь авторам пользовательских кампаний.

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По словам Beamdog, одним из важных аспектов обновления стало повышение производительности на современных многоядерных процессорах. Речь идёт о корректной загрузке системы, когда игра и установленные модификации начинают требовать заметно больше ресурсов, чем предполагалось при создании оригинальной Neverwinter Nights.

Несмотря на преклонный возраст проекта, у игры до сих пор остаётся активное сообщество. Ценители классики могут продолжить своё путешествие по уже знакомым сюжетным веткам или открыть для себя фанатские моды.

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