Джеффу Гардинеру пришлось воевать с дизайнерами, чтобы доказать, что искусственный интеллект действует не как игрок.

За несколько недель до релиза The Elder Scrolls V: Skyrim внутри Bethesda разгорелся спор. Продюсер Джефф Гардинер, который также имел опыт работы в геймдизайне, не согласился с подходом команды к балансу игры.

По его словам, дизайнеры проводили тесты с ИИ: запускали симуляции боев между NPC и монстрами. Если компьютер выигрывал больше 50% из 10 сражений, баланс считался удовлетворительным. Но Гардинер заметил ключевой недостаток:

"ИИ не играет, как человек. Он просто атакует. Он не отступает, не использует хитрые приемы. В результате игра ощущалась сбалансированной только для тех, кто играл по правилам ботов, а не людей".

Гардинер уже видел подобные проблемы в Oblivion, например, с монстрами кланфирами, которые могли бесконечно станить игрока, превращая бой в мучение.

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В Skyrim он решил исправить ситуацию: за две недели до выхода игры он сам прошел её за разные архетипы персонажей и вручную настроил баланс существ, оружия и механик: "Я просто сел и начал настраивать баланс. Надеюсь, в итоге получилось нормально".

Гардинер отметил, что смог вмешаться, потому что дизайнеры его уважали. Однако не все продюсеры имеют геймдизайнерский опыт и не всегда могут участвовать в таких процессах.

Ранее Гардинер рассказывал, как они сломали Skyrim тем, что включили тени у всех муравьёв в игре.

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