Это будет очень страшно, уверяет Пол Андерсон.

Пол Андерсон, известный по адаптациям Mortal Kombat и Resident Evil, взялся за новую экранизацию игрового хоррора The House of the Dead. Режиссёр пообещал сделать фильм по-настоящему пугающим и максимально близким к игровому процессу.

В интервью Variety он рассказал, что события будут развиваться в реальном времени, передавая атмосферу видеоигры: единственный способ остановить действие – либо пройти фильм до конца, либо "умереть". Андерсон также отметил, что собирается выйти за привычные рамки жанра и создать "аттракцион чистого ужаса".

В отличие от провальной адаптации 2003 года от Уве Болла, новая версия сосредоточится на событиях третьей части The House of the Dead, вышедшей в 2002 году. В центре сюжета окажется команда бойцов, возглавляемая Томасом Роганом, которая пробирается в научный комплекс в поисках правды о катастрофе, обрушившейся на Землю.

Съёмки стартуют в середине или конце 2025 года. Пока же Андерсон завершает работу над фэнтезийным боевиком In the Lost Lands, основанным на рассказе Джорджа Мартина, премьера которого намечена на 14 марта.

Параллельно с этим ведётся работа над новой экранизацией Resident Evil, которую впервые срежиссирует не Андерсон. Премьера запланирована на 18 сентября 2026 года.

