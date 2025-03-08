Картина выйдет 18 сентября 2026 года.

Sony анонсировала дату выхода новой экранизации Resident Evil: прокат фильма стартует 18 сентября 2026 года. Режиссёром и сценаристом выступит Зак Креггер, создатель "Варвара", хита 2022 года, который получил очень высокие оценки как от критиков, так и от зрителей.

На данный момент подробности сюжета держатся в тайне. Неясно, будет ли фильм адаптацией конкретной игры серии или предложит оригинальную историю. Однако Креггер намерен сделать упор именно на хоррор-элементах, что может стать долгожданным возвращением Resident Evil к истокам.

Sony удалось заполучить права на экранизацию в борьбе с Warner Bros. и Netflix. Производством займутся Constantin Film, Vertigo Entertainment и PlayStation Productions, а начало съёмок намечено на лето 2025 года.

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Ранее мы рассказывали, что братья Руссо готовы к предложением об играх по фильмам о "Мстителях". Однако пока что режиссёры сосредоточены на новых картинах во вселенной Marvel.

Кроме того, недавно Warner Bros. выпустила финальный трейлер фильма Minecraft перед его премьерой 4 апреля. В этот раз фанаты приняли картину теплее и ждут полноценного релиза.

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