В этот раз без Милы Йовович (но это не точно).

Режиссёр Пол У. С. Андерсон, известный по экранизациям серии игр Resident Evil, собирается снимать адаптацию ещё одного зомби-шутера. В этот раз выбор кинодела пал на популярную в Японии серию рельсовых шутеров House of the Dead, разработанную SEGA. Первым делом режиссёр возьмётся экранизировать третью часть франшизы.

В интервью изданию Deadline Андерсон рассказал, что фильм будет сильно отличаться от его адаптаций Обителя Зла. Ведь даже самые игры разные, Resident Evil это про головоломки, атмосферу, загадки, а House of the Dead - рельсовый шутер, в котором игрок безвольно несётся в центр событий. Именно это хочет передать режиссёр в новой картине.

Хоть с первого взгляда может показаться, что зомби в House of the Dead это классические живые мертвецы, это не так. Такаши Ода, создатель игр, никогда не называл этих существ "зомби", он называл их "созданиями", местные мертвецы получились в результате мутаций живых людей. Этот сюжетный момент Андерсон обязательно учтёт.

Видео дня

Кроме Андерсона над фильмом также работает Джереми Болт, продюсер всех фильмов Обители Зла. О том, будет ли в будущей экранизации House of the Dead участвовать жена Андерсона Мила Йовович, режиссёр тактично умолчал.

Напомним, что ранее мы рассказывали о независимой студии, которая взялась за экранизацию Alan Wake. Это будет короткометражный фильм с классической для серии историей.

Немного о House of the Dead 3

House of the Dead 3 - это часть популярной серии игр, разработанной компанией SEGA, которая завоевала внимание игроков благодаря своей захватывающей атмосфере и динамичному экшену. Игра вышла в 2002 году и продолжает историю борьбы с зомби, начатую в предыдущих частях.

Действие разворачивается в мрачном будущем, где человечество пытается выжить после зомби-апокалипсиса. Главные герои, Томас Роган и его дочь Лиза, отправляются в заброшенный исследовательский центр, чтобы выяснить, что стоит за этой катастрофой. Игроки проходят через наполненные ужасами и опасностями коридоры лаборатории, сражаясь с ожившими мертвецами и пытаясь найти ключ к спасению. Сюжет полон напряжённых моментов и секретов, которые раскрываются по мере продвижения героев.

Вас также могут заинтересовать новости: